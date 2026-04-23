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Alajbegovic, Napoli in piena corsa ma la Roma è in vantaggio: ecco perché

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Alajbegovic, Napoli in piena corsa ma la Roma è in vantaggio: ecco perché
Alajbegovic obiettivo del Napoli
Alajbegovic accostato al Napoli

Kerim Alajbegović è uno degli obiettivi di mercato del Napoli, ma la Roma è al momento in vantaggio sugli azzurri nella corsa al bosniaco. Un motivo ben preciso orienterebbe la scelta del giocatore verso la capitale, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport.

Alajbegović e la Roma: il campo come criterio decisivo

La differenza sostanziale tra le proposte non risiede nella solidità dei club interessati, ma nella concretezza del progetto tattico. A Roma gioca, altrove aspetta: questa valutazione guida sia le scelte della famiglia Alajbegović sia i consigli di Pjanić, che ha orientato il giovane talento verso i giallorossi. Il centrocampista bosniaco non intende attendere il suo turno in panchina. Vuole minutaggio, sviluppo immediato, possibilità di incidere da subito.

Napoli, Milan e Inter rimangono “sirene fortissime” nel panorama italiano. Gli azzurri mantengono interesse concreto e hanno già avanzato proposte ufficiali. Tuttavia, la prospettiva di crescita rappresenta il fulcro della decisione. Un talento incompiuto senza campo non serve a nessuno, nemmeno al giocatore stesso. Alajbegović ha compreso questa dinamica e non intende sacrificare anni decisivi della propria formazione calcistica.

Napoli in difesa: la strategia della pazienza

Gli azzurri non si ritirano dalla corsa, ma adottano un atteggiamento di osservazione attenta. La scelta del giocatore verso la Roma non rappresenta un’eliminazione definitiva dal mercato napoletano, bensì un rinvio. Se le promesse giallorosse non si concretizzeranno, la situazione potrebbe riaprirsi.

La strategia del Napoli è quella di monitorare l’evoluzione della vicenda Alajbegović. Il Napoli resta posizionato in questa logica di attesa consapevole, pronto a riaprire i discorsi qualora le circostanze lo permettano, ma senza inseguimenti disperati verso un giocatore che avrebbe già scelto la sua strada immediata.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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