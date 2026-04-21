Napoli, spunta un nuovo nome per sostituire Conte: il piano B prende forma

Il futuro del Napoli è ancora tutto da scrivere. Ci avviciniamo al finale di questa lunga stagione, e all’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis che sarà decisivo in un senso o nell’altro. Incontro che potrebbe avvenire anche agli inizi di maggio, ma intanto l’elenco con i possibili successori del tecnico salentino si allunga: Roberto Mancini entra fortemente in lista.

Napoli, Mancini come post Conte? La situazione

Napoli che scenderà in campo venerdì contro la Cremonese al Maradona, e che si prepara a queste ultime 5 gare. Poi, con molta serenità, si capirà quello che sarà il futuro dell’allenatore ex Juventus ed Inter: anche quest’anno sarà di fondamentale importanza l’incontro con De Laurentiis, dove si capirà se ci saranno ancora margini per proseguire insieme.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per il patron azzurro è inevitabile pensare ad un possibile successore di Antonio Conte dopo le tante voci circolate su un possibile addio. Uno tra questi nomi è proprio Roberto Mancini, un tecnico da sempre apprezzato in casa azzurra.

Napoli, parla Mancini: le parole

Nella giornata di ieri, per un evento a Coverciano, proprio Mancini ha speso delle parole per un suo possibile approdo al Napoli: