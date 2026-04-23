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Napoli-Cremonese, Sky svela le scelte di Conte: niente ai Fab Four, le ultime

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Napoli-Cremonese, Sky svela le scelte di Conte: niente ai Fab Four, le ultime
Antonio Conte in panchina. Foto: ANSA
Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina durante una partita allo stadio

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Cremonese con diverse novità di formazione. Dopo l’ultima uscita negativa, Antonio Conte sarebbe pronto a cambiare qualcosa nel suo undici titolare per ritrovare brillantezza e continuità in un match fondamentale della stagione. Dalle ultime indiscrezioni emergono scelte importanti sia in difesa che sulla trequarti.

Tra le notizie principali ci sarebbe il ritorno dal primo minuto di Alisson Santos, pronto a giocare alle spalle della punta centrale. Una decisione che rappresenterebbe un segnale forte da parte dell’allenatore azzurro, intenzionato a dare freschezza e nuove soluzioni offensive alla squadra dicendo cosi addio ai fab four.

Conte cambia il Napoli: le ultime sulla formazione

Secondo le ultime anticipazioni, il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali. In difesa spazio a Olivera, Rrahmani e Buongiorno, con il ritorno del centrale kosovaro tra i titolari. Sulle corsie pronti Gutierrez e Spinazzola, mentre in mezzo al campo agirebbero Lobotka e McTominay.

McTominay e De Bruyne esultano insieme dopo un gol del Napoli
McTominay e De Bruyne in campo con la maglia del Napoli

Sulla trequarti, invece, resta vivo il ballottaggio tra Elmas e De Bruyne per affiancare Alisson Santos alle spalle di Hojlund.

Alisson titolare e dubbio De Bruyne

La possibile esclusione iniziale di De Bruyne farebbe inevitabilmente rumore, ma confermerebbe la volontà di Conte di puntare solo su chi offre le migliori garanzie del momento. Allo stesso tempo, la fiducia concessa ad Alisson potrebbe aprire scenari interessanti anche per il finale di stagione.

Il Maradona attende risposte e il Napoli vuole ripartire subito: contro la Cremonese servirà una prova convincente per rilanciare entusiasmo e blindare un posto alla prossima Champions League.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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