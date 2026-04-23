“Più fuori che dentro”: mercato Napoli, la svolta in via dell’Estate

Il futuro di Leonardo Spinazzola è uno dei temi centrali del mercato in uscita del Napoli. Le ultime dichiarazioni di Matteo Moretto, rilasciate sul canale YouTube di Fabrizio Romano, aprono diversi scenari per l’esterno italiano, il cui contratto andrà in scadenza a Giugno.

Secondo quanto riportato dal Giornalista, al momento la situazione sarebbe ancora tutta da definire. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma i segnali non sembrano particolarmente incoraggianti per una permanenza automatica del calciatore.

Moretto fa chiarezza sul futuro di Spinazzola

Moretto ha spiegato con molta chiarezza che la situazione legata a Spinazzola è molto delicata:

” Spinazzola è in scadenza di contratto a Giugno. Ad oggi, l’orientamento è di uno Spinazzola più fuori che dentro il progetto futuro del Napoli. Non c’è ancora accordo sul rinnovo, i dialoghi sono leggermente fermi, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva”.

Parole che fanno intendere come il rinnovo sia tutt’altro che scontato. I contatti tra le parti esistono, ma al momento non si registrano passi concreti verso la fumata bianca. Da qui la sensazione che l’addio, oggi, sia un ipotesi molto concreta.

Cosa può succedere ora: i possibili scenari

Molto dipenderà dalle prossime settimane. Il Napoli dovrà valutare strategie tecniche e costi, mentre Spinazzola attende di capire se ci saranno le condizioni giuste per proseguire l’avventura in azzurro.

Il club potrebbe decidere di affondare per il rinnovo oppure virare su nuovi profili in vista della prossima stagione. In un mercato sempre più rapido, restare fermi può essere rischioso. Ecco perché la vicenda Spinazzola potrebbe presto entrare nella fase decisiva.