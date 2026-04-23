Lucca e Lang, futuro già comunicato al Napoli: le conseguenze per Manna

Lorenzo Lucca e Noa Lang tornano al Napoli senza riscatto: i due prestiti invernali si concludono con il fallimento, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, e i calciatori rientrano con un valore di mercato da ricostruire.

L’attaccante classe 2000 ha disputato una sola gara da protagonista in Premier League, quella del 6 febbraio contro il Leeds conclusa con un gol. Dopo quell’exploit iniziale, Vitor Pereira lo ha progressivamente escluso dalle rotazioni, relegandolo in panchina. L’ultima apparizione in campionato risale al 22 febbraio. Nemmeno le competizioni europee gli hanno offerto opportunità: il gigante azzurro ha chiuso il prestito con zero minuti nelle sfide contro il Porto e senza alcuna prospettiva di essere riscattato.

Lang al Galatasaray: la doppia delusione dopo la Juventus

La situazione dell’esterno olandese in Turchia segue lo stesso copione fallimentare. Noa Lang aveva iniziato con una splendida doppietta contro la Juventus in Champions League, generando entusiasmo nella piazza turca. Tuttavia, il calo è stato verticale: in 11 apparizioni ha fornito soli due assist, perdendo progressivamente il posto nelle gerarchie di Okan Buruk. L’ultima maglia da titolare risale al 4 aprile. Il Galatasaray non investirà nel riscatto.

Cosa attende i due al rientro a Napoli? Una scelta netta tra due strade: integrarli nel progetto della prossima stagione oppure cercare una nuova collocazione che garantisca continuità. Lucca ha perso sei mesi di sviluppo tattico e dovrà riconquistare fiducia dall’inizio. Lang, nonostante il gol alla Juventus, ha dimostrato di non reggere il ritmo competitivo della Super Lig. Entrambi necessitano di una gestione attenta per recuperare credibilità nel mercato.

Napoli: due rientri che complicano la rosa estiva

Il ritorno contemporaneo di Lucca e Lang crea un’anomalia gestionale. La società non aveva preventivato di ritrovarseli in organico con queste caratteristiche: entrambi screditati, entrambi con contratto fino al 2027 ma con quotazioni ridotte. Il mercato estivo del Napoli non può ignorare questo dato. Se la dirigenza decidesse di trattenere i due, dovrebbe ricostruirne il valore attraverso una stagione di riscatto in Serie A. Se optasse per una cessione, troverebbe acquirenti timorosi dopo i fallimenti dei prestiti. Lucca e Lang rientrano quindi non come soluzioni, ma come incognite che il club dovrà risolvere nei prossimi mesi.