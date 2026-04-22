Napoli, Conte vuole il bomber della Serie A! Occhio allo scambio con Lucca: i dettagli

Gianluca Scamacca diventa l’obiettivo concreto del Napoli per l’attacco: i partenopei propongono uno scambio con Lorenzo Lucca all’Atalanta. Antonio Conte ha individuato il suo nuovo centravanti e punta dritto su Scamacca. L’attaccante bergamasco rappresenta la soluzione ideale per sostituire Romelu Lukaku, destinato a partire a giugno. Conte conosce bene il classe 1999 e lo vorrebbe alternare con Rasmus Hojlund nella sua formazione.
Scamacca-Napoli: il ruolo decisivo di Lucca nello scambio
La trattativa può prendere forma attraverso uno scambio tra i due club di Serie A. Lorenzo Lucca rappresenta la chiave per sbloccare l’operazione: il centravanti tornato dal prestito al Nottingham verrebbe girato all’Atalanta, mentre Scamacca raggiungerebbe la Campania secondo ‘Calciomercato.com’.
Il valore di mercato di Lucca è crollato rispetto ai 40 milioni versati da De Laurentiis per il suo acquisto. La pessima esperienza in Premier League ha poi ridimensionato ulteriormente le quotazioni dell’ex Udinese.
L’Atalanta ha motivi concreti per valutare questa operazione. Scamacca è in scadenza nel 2027 e la Dea rischia di perderlo a parametro zero tra dodici mesi se non trova un accordo di eventuale rinnovo. Uno scambio consentirebbe ai bergamaschi di incassare comunque un cartellino, evitando il pericolo dell’addio gratuito. Per il Napoli invece si tratta di una mossa offensiva nel mercato che risponde alle esigenze tattiche di Conte.
Conte spinge per Scamacca: la permanenza del tecnico influenza tutto
La riuscita dell’operazione dipende dalla permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il tecnico è un vero estimatore di Scamacca e lo allenerebbe volentieri nel suo sistema di gioco. Se Conte dovesse restare a Napoli, l’affare acquista proporzioni concrete.
L’attaccante bergamasco ha dimostrato di avere qualità superiori e la sua valutazione attuale potrebbe favorire le trattative.
Al momento rimane una suggestione di mercato, ma i contatti tra i due club sono reali. L’estate 2026 potrebbe trasformare questa ipotesi in una trattativa vera, soprattutto se le parti troveranno un accordo economico sulla differenza di valutazione tra Scamacca e Lucca.
Il Napoli accelera dunque sul mercato degli attaccanti e guarda direttamente all’Atalanta per migliorare il reparto offensivo. Anche perché Lukaku continua ad avere problemi fisici che complicano ulteriormente la situazione in attacco.