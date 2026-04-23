Futuro Lukaku, clamorosa ipotesi in Serie A: valutazioni da parte di un top club

Le ultime settimane hanno riacceso i dubbi sul futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è finito al centro delle discussioni per lo screzio con il Napoli, dopo la scelta di andare ad allenarsi in Belgio per recuperare dall’infortunio senza autorizzazione del club. Sullo sfondo c’è anche il tema contrattuale, con un solo anno ancora in essere, mentre il possibile riscatto di Hojlund può cambiare le gerarchie offensive. In questo scenario si inserirebbe un club di Serie A, che starebbe osservando e valutando una possibile occasione di mercato.

Napoli, tensioni e futuro da chiarire

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli vive una fase da monitorare. Il nodo principale riguarda il recente episodio legato al recupero fisico del calciatore, partito per il Belgio senza il via libera della società. Una scelta che ha creato irritazione interna e acceso interrogativi sul futuro del centravanti.

A pesare è anche la situazione contrattuale. Con un solo anno di accordo ancora valido, l’estate può diventare un passaggio decisivo. In più c’è il tema legato a Hojlund, il cui riscatto rappresenta un ulteriore elemento nelle valutazioni offensive.

In questo quadro, l’ipotesi di una separazione a fine stagione non appare più remota. Il Napoli ragiona sui costi, sull’età del giocatore e sulle prospettive tecniche. Sono riflessioni che inevitabilmente alimentano il mercato.

Il Milan studia il profilo del belga

Qui, secondo quanto riferito da Transferfeed.com, entrerebbe in scena il Milan, che da settimane valuta correttivi per l’attacco. Il rendimento di Fullkrug non ha convinto del tutto, Nkunku ha offerto segnali ma non continuità, mentre il futuro di Leao resta una variabile che può incidere sulle scelte del club.

Lukaku, in questo contesto, verrebbe considerato un profilo che conosce la Serie A e che può garantire peso offensivo immediato. La sua esperienza tra Inter, Roma e Napoli rappresenta un elemento che il Milan osserva con attenzione.

Anche questa riflessione, legata a Leao, si lega al possibile assetto futuro dei rossoneri. Se il Milan decidesse di affiancare o sostituire alcuni riferimenti offensivi, Lukaku potrebbe diventare una soluzione concreta e non solo una suggestione.

Una pista che nasce da due esigenze

Da una parte c’è un Napoli che riflette sul futuro del suo centravanti. Dall’altra un Milan che cerca esperienza e presenza in area. L’incrocio nasce da esigenze reali, prima ancora che da una trattativa.

Per ora restano valutazioni, ma il mercato spesso si muove da fratture e opportunità. E quando un nome come Lukaku entra nei pensieri di due grandi club di Serie A, il tema va oltre il semplice rumor.