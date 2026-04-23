Conte-Napoli, rivelazione a sorpresa: “L’addio è questione di tempo”. Svelata la posizione di De Laurentiis

Conte e De Laurentiis: il divorzio è annunciato. Foto: SpazioNapoli

Antonio Conte lascerà il Napoli al termine della stagione. Come rivela il Corriere della Sera, la separazione è ormai questione di tempo nonostante il contratto ancora valido.

Conte: il ciclo si ripete, ancora una volta

È il copione che ha caratterizzato tutta la carriera dell’allenatore salentino. Arriva, vince, se ne va. A Napoli accadrà esattamente così, solo che questa volta il contesto è diverso rispetto ai suoi precedenti: dopo lo scudetto del 2023, gli azzurri non sono riusciti a bissare il successo. L’eliminazione dalla Champions League ha pesato.

Secondo la ricostruzione del quotidiano milanese, l’idea della separazione è condivisa anche dal club. Non c’è conflitto aperto, ma una consapevolezza reciproca che i percorsi divergeranno. De Laurentiis non trattiene forzatamente, Conte non insiste per restare. Una rottura civile, ma comunque una rottura.

Napoli: il progetto che non lo affascina più

Cosa rende insostenibile una permanenza a Napoli per Conte? Secondo il Corriere della Sera, la visione del progetto stesso. Dopo due stagioni, il tecnico avrebbe capito che la strada intrapresa non corrisponderebbe più alle sue ambizioni. Non è una questione di risultati nel breve termine, ma di prospettive costruttive.

Il richiamo della Nazionale aleggia forte sullo sfondo. Conte conosce bene quella panchina, sa di avere i numeri per candidarsi nuovamente. Ma non è solo questo a turbarlo. È la riportata convinzione che al Napoli mancherebbero le fondamenta per un nuovo ciclo vincente, che il progetto sia rimasto bloccato rispetto alle sue esigenze tattiche e di mercato. Gli azzurri devono affrontare una ricostruzione, Conte non ha più tempo per ricostruire.

Il contratto che non vincolerà nessuno

Rimane ancora un anno di accordo tra le parti. Sulla carta un vincolo, nella pratica uno scoglio superabile. Sia il club che l’allenatore hanno interesse a trovare una soluzione che non generi conflitti legali. Le strade si divideranno consensualmente.

Per il Napoli significa cercare un nuovo condottiero capace di gestire la fase di transizione. Per Conte significa tornare a progetti che lo stimolano, che siano in Italia con un’altra big oppure all’estero. La sua storia insegna che dove non c’è entusiasmo totale, lui non resta.