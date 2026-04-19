Conte e De Laurentiis, è successo ieri al Maradona: il gesto non passa inosservato

Aurelio De Laurentiis ricompare al Maradona dopo l’assenza per il viaggio a Los Angeles e scende negli spogliatoi per salutare Conte e la squadra prima della sfida poi persa contro la Lazio.

De Laurentiis al Maradona: il ritorno dopo Los Angeles

Il presidente del Napoli ha interrotto la sua trasferta americana e ha scelto di presenziare alla partita di ieri contro i biancocelesti. Non è stata una visita casuale: De Laurentiis ha voluto raggiungere direttamente lo spogliatoio azzurro per incontrare i calciatori e lo staff tecnico. Un gesto che sottolinea il suo coinvolgimento diretto nei momenti cruciali della stagione, al di là delle deleghe operative.

Come rivela Il Mattino, il presidente non si è fermato a una semplice apparizione in tribuna. Ha preferito il contatto diretto con l’ambiente, salutando personalmente uomini e allenatore. L’assenza prolungata per il viaggio negli Stati Uniti non ha impedito a De Laurentiis di tornare per una gara di cartello contro una rivale storica.

Napoli-Lazio: De Laurentiis sceglie il contatto con Conte

Non c’è stato alcun appuntamento formale tra il presidente e l’allenatore. Il saluto è rimasto nel contesto dello spogliatoio, insieme al resto della delegazione. De Laurentiis ha mantenuto il suo ruolo di figura istituzionale presente, senza trasformare la visita in una riunione per programmare il futuro.

Il presidente non ha mostrato l’entusiasmo di una semplice visita celebrativa, ma piuttosto la determinazione di chi vuole toccare con mano la situazione della squadra nel momento cruciale della stagione. Il ritorno al Maradona di De Laurentiis rappresenta un segnale di attenzione massima verso il progetto tecnico di Conte e i risultati che il Napoli continua a inseguire.