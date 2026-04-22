Napoli, il gioiellino europeo apre all’Italia: parte l’asta con le big di Serie A!

Kerim Alajbegovic, esterno offensivo bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen, ha aperto ad un futuro in Serie A: Napoli, Inter e Roma hanno avviato i contatti sia con il padre del calciatore sia con un grande ex del nostro campionato, che farà da intermediario nella trattativa per il talento che ha brillato ai playoff del mondiale proprio contro la Nazionale italiana.

Alajbegovic, futuro in Italia?

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Alajbegovic è pronto ad una nuova avventura, e sarebbe felice di abbracciare Serie A. Ad incidere sulla decisione, indubbiamente anche figura di Miralem Pjanic: l’ex centrocampista di Juve e Roma, con decenni di esperienza nel calcio italiano, sta mediando tra club e famiglia del ragazzo, conoscendo bene le dinamiche dei grandi club del nostro paese.

L’Inter potrebbe offrirgli un inserimento graduale in una rosa già competitiva, il Napoli punta ad esaltare le caratteristiche del bosniaco, e la Roma potrebbe garantirgli maggiore spazio e continuità. Tutto dipenderà da cosa Alajbegovic considera prioritario in questo momento della carriera: se vorrà essere protagonista in un sistema che esalta le sue qualità offensive, il Napoli è pronto a valorizzarlo.