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Napoli, il gioiellino europeo apre all’Italia: parte l’asta con le big di Serie A!

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Napoli, il gioiellino europeo apre all’Italia: parte l’asta con le big di Serie A!
Giovanni Manna alle prese con il calciomercato. Noa Lang torna al Napoli. Fonte: SpazioNapoli
Giovanni Manna, direttore sportivo Napoli, gestisce il ritorno di Noa Lang dal Galatasaray

Kerim Alajbegovic, esterno offensivo bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen, ha aperto ad un futuro in Serie A: Napoli, Inter e Roma hanno avviato i contatti sia con il padre del calciatore sia con un grande ex del nostro campionato, che farà da intermediario nella trattativa per il talento che ha brillato ai playoff del mondiale proprio contro la Nazionale italiana.

Alajbegovic, futuro in Italia?

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Alajbegovic è pronto ad una nuova avventura, e sarebbe felice di abbracciare Serie A. Ad incidere sulla decisione, indubbiamente anche figura di Miralem Pjanic: l’ex centrocampista di Juve e Roma, con decenni di esperienza nel calcio italiano, sta mediando tra club e famiglia del ragazzo, conoscendo bene le dinamiche dei grandi club del nostro paese.

Kerim Alajbegovic durante Bosnia-Italia, talento austriaco nel mirino del Napoli
Kerim Alajbegovic durante Bosnia-Italia. Fonte: ANSA

L’Inter potrebbe offrirgli un inserimento graduale in una rosa già competitiva, il Napoli punta ad esaltare le caratteristiche del bosniaco, e la Roma potrebbe garantirgli maggiore spazio e continuità. Tutto dipenderà da cosa Alajbegovic considera prioritario in questo momento della carriera: se vorrà essere protagonista in un sistema che esalta le sue qualità offensive, il Napoli è pronto a valorizzarlo.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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