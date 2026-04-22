Napoli, nuovo stop per Lukaku: ancora un infortunio per il belga

Romelu Lukaku ferma l’allenamento personalizzato in Belgio per un fastidio alla caviglia destra. L’attaccante azzurro ha abbandonato la seduta dopo pochi esercizi di stabilizzazione.

Lukaku, il problema alla caviglia blocca tutto

La situazione fisica di Lukaku continua a complicarsi. Secondo quanto riportato da HLN, Big Rom si è fermato questa mattina durante una sessione di lavoro personalizzato. Dopo alcuni esercizi iniziali, l’attaccante ha accusato un dolore alla caviglia destra e ha deciso di interrompere immediatamente l’allenamento.

Il timing non è casuale. Lukaku era rientrato a inizio settimana a Napoli per incontrare la dirigenza, poi aveva ripreso il volo verso il Belgio per continuare il suo programma di recupero personalizzato. Ora questo nuovo intoppo fisico riapre interrogativi sulla sua disponibilità effettiva per gli impegni imminenti del Napoli, con un futuro sempre più lontano.

Napoli in attesa: le condizioni di Lukaku rimangono incerte così come il futuro

Al momento mancano comunicazioni ufficiali dal club azzurro sulla gravità del fastidio. Lukaku ha abbandonato il campo dopo pochi minuti, segnale che il dolore era significativo. Il silenzio dalla società napoletana non rassicura: nessun bollettino medico, nessuna dichiarazione sul recupero.

La sequenza di problemi fisici che colpiscono Lukaku da settimane rappresenta un elemento di preoccupazione reale. Non si tratta di acciacchi marginali, ma di una serie di intoppi che ritardano il suo pieno reintegro nel progetto di Conte. Segnali che non fanno altro che alimentari voci sul suo futuro. Un futuro che sembra ormai destinato altrove, lontano dal suo mentore Conte e dal Napoli.