Lukaku e il Napoli: addio pianificato per l’estate? Romano svela tutto

Romelu Lukaku lascerà molto probabilmente il Napoli nella prossima estate. L’attaccante belga ha un contratto fino al 2027 con un ingaggio superiore agli 8 milioni netti annui, cifra che complica ogni soluzione di mercato. Romano ha fatto il punto dopo quanto successo nelle ultime ore.

Lukaku: il Napoli accelera per la separazione in estate

Il club azzurro ha già deciso. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, la priorità è liberarsi del pesante ingaggio dell’ex Inter e trovare un vice Hojlund sul mercato estivo. L’incontro avvenuto a Castel Volturno non cambia la strategia, anzi: la separazione resta l’obiettivo concreto, al di là dei confronti interni.

Romano ha sottolineato come il focus del Napoli sia esclusivamente quello di trovare la giusta collocazione per Big Rom, considerando sia le condizioni economiche che la situazione fisica degli ultimi mesi.

La questione non è semplice da risolvere. Un contratto oneroso, un fisico che ha risentito degli ultimi periodi e pochi club europei disposti a sobbarcarsi uno stipendio di tale entità: questi i fattori che complicheranno le trattative. Tuttavia, il Napoli non intende trattenere un giocatore che non rientra più nei piani tecnici, oltre alle dinamiche relazionali subentrate nelle ultime settimane.

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Quale futuro per Lukaku? Le soluzioni reali

Quali opzioni concrete si aprono per l’attaccante belga? Le soluzioni arriveranno solo quando le condizioni coincideranno: una squadra disposta ad assorbire l’ingaggio, una formula di trasferimento vantaggiosa per il Napoli e un progetto tecnico attraente per il giocatore.

Il mercato arriverà a giugno e in quel momento emergeranno le possibilità reali. L’anno di contratto ancora rimasto rappresenta un’arma a doppio taglio: da un lato offre al Napoli tempo per negoziare, dall’altro crea pressione sul club per trovare una soluzione prima che il valore di Lukaku diminuisca ulteriormente.

La strategia azzurra passa quindi per una cessione intelligente, non una svendita affrettata. Nel frattempo, il Napoli comincerà già a sondare il mercato per il sostituto, consapevole che l’estate porterà con sé il definitivo addio di Lukaku dal progetto partenopeo.