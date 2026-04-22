Napoli, pronta la rivoluzione a centrocampo: futuro in bilico per tre big azzurri

Il mercato estivo potrebbe portare in casa Napoli una ventata di aria fresca. In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Antonio Conte, il club azzurro ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Oltre a doversi occupare dei calciatori che non rientrano nei piani, non sarebbe da escludere l’addio di alcuni pilastri dell’attuale rosa: sotto la lente d’ingrandimento c’è anche il futuro di tre dei quattro Fab Four.

Napoli, futuro incerto per Lobotka, Anguissa e De Bruyne

Il centrocampo del Napoli potrebbe subire una pesante rivoluzione nel corso del mercato estivo. Dei quattro Fab Four, l’unico certo della permanenza in azzurro sembra essere Scott McTominay. Futuro invece ancora incerto per Stanislav Lobotka, Frank Anguissa e Kevin De Bruyne. Come racconta La Gazzetta dello Sport, lo slovacco arrivato nel 2020 sarebbe finito nel mirino della Juventus e del Barcellona e potrebbe lasciare dopo sei stagioni.

Destino simile anche per il camerunense, a Napoli dal 2021 e già sul taccuino di alcuni club. Chi potrebbe comunque restare è invece il belga ex Manchester City, il cui futuro resta comunque in forte dubbio. Il giocatore sta riflettendo se continuare o meno la propria avventura iniziata la scorsa estate ma per il momento non ci sono segnali che possano fare pensare ad una rottura del rapporto.

Napoli, per il centrocampo piacciono Joao Gomes e Atta

In attesa di capire chi lascerà Napoli in estate e chi invece rimarrà, Giovanni Manna ha già iniziato a valutare quali potrebbero essere i rinforzi ideali per il centrocampo. Sarebbero due i nomi osservati dal direttore sportivo azzurro con particolare attenzione: Joao Gomes, brasiliano classe 2001 del Wolverhampton, e Arthur Atta, francese classe 2003 dell’Udinese.