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Napoli, buone notizie per Conte: sta per rientrare il suo fedelissimo

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Napoli, buone notizie per Conte: sta per rientrare il suo fedelissimo
Antonio Conte esulta dopo un gol in Genoa-Napoli. Fonte: ANSA
Conte esulta

Buone notizie dall’infermeria del Napoli: David Neres è rientrato a Castel Volturno per riprendere il percorso di recupero dopo l’intervento subito alla caviglia sinistra. Un rientro che, seppur ancora da attendere, riaccende le speranze per un finale di stagione migliore.

Neres rientra a Castel Volturno: i tempi di recupero

Secondo quanto riportato da Il Mattino, David Neres è tornato ieri a Castel Volturno per proseguire la riabilitazione, arrivando a una tappa importante del suo recupero. L’attaccante si era fermato dopo un infortunio alla caviglia sinistra, con una pesante e decisiva ricaduta contro il Verona che aveva reso necessario l’intervento.

Neres esulta dopo un gol con il Napoli
L’esultanza di David Neres durante la Supercoppa Italiana. Fonte: ANSA

L’operazione è stata effettuata a Londra lo scorso 25 gennaio. Da lì, sono passati ben 85 giorni. Troppi per aspettarsi un rientro in condizioni perfette, ma il lavoro di David può riprendere con continuità e la fase più delicata sembra alle spalle. Naturalmente, la cautela resta d’obbligo: dopo un infortunio di questo tipo, la gestione di mister Conte sarà fondamentale. Non è ancora chiaro quando tornerà a disposizione, ma il tecnico azzurro spera di poter contare sul brasiliano per le ultime tre sfide della stagione contro Bologna, Pisa e Udinese.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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