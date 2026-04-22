Napoli, buone notizie per Conte: sta per rientrare il suo fedelissimo

Buone notizie dall’infermeria del Napoli: David Neres è rientrato a Castel Volturno per riprendere il percorso di recupero dopo l’intervento subito alla caviglia sinistra. Un rientro che, seppur ancora da attendere, riaccende le speranze per un finale di stagione migliore.

Neres rientra a Castel Volturno: i tempi di recupero

Secondo quanto riportato da Il Mattino, David Neres è tornato ieri a Castel Volturno per proseguire la riabilitazione, arrivando a una tappa importante del suo recupero. L’attaccante si era fermato dopo un infortunio alla caviglia sinistra, con una pesante e decisiva ricaduta contro il Verona che aveva reso necessario l’intervento.

L’operazione è stata effettuata a Londra lo scorso 25 gennaio. Da lì, sono passati ben 85 giorni. Troppi per aspettarsi un rientro in condizioni perfette, ma il lavoro di David può riprendere con continuità e la fase più delicata sembra alle spalle. Naturalmente, la cautela resta d’obbligo: dopo un infortunio di questo tipo, la gestione di mister Conte sarà fondamentale. Non è ancora chiaro quando tornerà a disposizione, ma il tecnico azzurro spera di poter contare sul brasiliano per le ultime tre sfide della stagione contro Bologna, Pisa e Udinese.