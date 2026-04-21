Ultim’ora Napoli, arriva una novità per gli azzurri: il comunicato del club

Il Napoli si porta avanti con il lavoro e con le novità anche fuori dal campo. Il club guidato da Aurelio De Laurentiis, difatti, ha appena annunciato una nuova partnership con XTB, che sarà Global trading Partner del club per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027: ecco tutte le novità e le nuove iniziative per i tifosi.

Napoli, XTB nuovo partner: il comunicato

Questa nuova partner si inserisce nel percorso di crescita internazionale del club. Verranno create nuove occasioni di coinvolgimento per i tifosi attraverso nuove esperienze esclusive e iniziative dedicate. Di seguito le parole del direttore generale del Napoli Tommaso Bianchini:

“Siamo lieti di accogliere XTB come Global Trading Partner di SSC Napoli. Questa partnership si inserisce in modo naturale nel percorso di crescita internazionale del Club e ci permetterà di sviluppare nuove opportunità di coinvolgimento attraverso attivazioni digitali, esperienze matchday e iniziative esclusive dedicate ai nostri tifosi in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di collaborare con una trading platform che condivide la nostra ambizione di dialogare con un pubblico sempre più globale in modo innovativo”.

Napoli, parla il CEO di XTB

Di seguito le parole di Omar Arnaout, CEO di XTB: