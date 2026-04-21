Napoli, telenovela Lukaku: arriva la decisione forte del club

Nelle ultime settimane, oltre a parlare di campo, in casa Napoli ha tenuto banco la situazione legata al rientro in città di Romelu Lukaku. Big Rom, durante l’ultima sosta per le nazionali, si era trattenuto più del dovuto in Belgio per poi tornare a all’ombra del Vesuvio solo due giorni fa, prima di ripartire. La società ha scelto di usare il pugno duro: multa salata per il centravanti belga.

Napoli, multa per Lukaku: la situazione

Nella giornata di ieri c’è stato l’incontro di Romelu Lukaku con la società azzurra, alla quale erano presenti Giovanni Manna e l’agente del giocatore Federico Pastorello. Le parti hanno raggiunto una tregua, dandosi appuntamento tra un paio di settimane, con Big Rom che ora ha già fatto ritorno ad Anversa.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha concesso una “tregua” al giocatore ma anche una multa salata. 150 mila euro circa di multa che il Napoli infliggerà al proprio centravanti, pari al 20% dello stipendio lordo mensile.

Ognuno persegue i propri interessi e alla fine della stagione, con molte probabilità, sarà separazione. Il futuro di Romelu Lukaku sembra essere lontano dalla città partenopea, e la prossima estate potrebbe essere l’ultima per monetizzare qualcosa dalla sua cessione per gli azzurri.