Napoli, un big torna titolare con la Cremonese? Cosa filtra da Castel Volturno

Amir Rrahmani può tornare titolare contro la Cremonese, con il Napoli che così potrebbe ritrovare un equilibrio difensivo compromesso dagli infortuni. Il centrale albanese rappresenta la soluzione strutturale che la squadra aspetta: ecco cosa filtra da Castel Volturno.

Rrahmani: il ritorno che riordina la difesa

Il rientro di Rrahmani non è una semplice rotazione. È il recupero di un giocatore che fornisce ordine tattico, che stabilizza la linea difensiva e consente al resto della squadra di salire con maggiore sicurezza. Già presente in panchina nell’ultima partita contro la Lazio, il centrale è pronto per tornare titolare.

La sua assenza ha lasciato vuoti evidenti: senza di lui, la retroguardia ha smarrito sicurezza e posizionamento. Nelle ultime settimane gli azzurri hanno infatti pagato caro l’assenza prolungata.

Non solo per questioni numeriche, ma per la perdita di un elemento che detta ritmo e posizionamento. Rrahmani è il tipo di difensore che rende tutto il sistema più solido. Il suo rientro con la Cremonese coincide con la necessità urgente di ritrovare stabilità.

Di Lorenzo: il simbolo che manca dal 31 gennaio

Giovanni Di Lorenzo è invece, dal canto suo, fermo da fine gennaio. Una semplice convocazione avrebbe un valore che travalica l’aspetto puramente tecnico. Il capitano è il simbolo di una leadership che il Napoli ha perso nelle ultime settimane. In una fase in cui la squadra ha smarrito certezze, la sua presenza avrebbe un impatto concreto sull’ambiente.

La situazione è delicata. Non è solo questione di avere un difensore in più, ma di ritrovare il proprio leader. Di Lorenzo non è un giocatore intercambiabile: la sua esperienza e il suo carisma sono elementi che incidono sulla mentalità complessiva del gruppo.

Neres e Vergara: troppo tardi per incidere

David Neres e Antonio Vergara guardano alle ultime tre giornate come possibile finestra di rientro. Un recupero utile, anche se tardivo. L’infermeria piano piano si sta svuotando, ma la squadra deve già trovare soluzioni immediate.

Il Napoli non ha il lusso di attendere. Rrahmani può tornare titolare contro la Cremonese, situazione che rappresenta il primo passo verso il ritorno di una struttura difensiva riconoscibile. Il ritorno del centrale albanese non è una garanzia, ma è la base necessaria su cui costruire una difesa che tenga per il rsh finale della stagione.