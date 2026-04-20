Napoli: decollano i contatti per il nuovo rinforzo! I dettagli

Richard Rios è sempre di più nel mirino del Napoli: il centrocampista colombiano del Benfica è entrato nella lista dei possibili acquisti estivi, con i primi colloqui tra la dirigenza partenopea e l’entourage del giocatore già avviati positivamente.
Rios al Napoli: la trattativa entra nel vivo
Gli azzurri stanno accelerando i contatti per il classe 2000 portoghese. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, il Napoli ha già intavolato discussioni dirette con l’entourage del centrocampista della Nazionale colombiana, ricevendo risposte incoraggianti.
Il profilo di Rios corrisponde perfettamente al modello di rinforzo ricercato dalla dirigenza: giovane, internazionale e con esperienza nei palcoscenici europei del Benfica. L’operazione si inserisce in una strategia più ampia di consolidamento della rosa.
Il Napoli intende mantenere il livello competitivo sia in Serie A che nelle coppe, costruendo una squadra capace di competere ai massimi livelli. E Rios rappresenta esattamente quel tipo di investimento: non un affare improvvisato, ma una scelta ponderata su un calciatore con prospettive di crescita e già rodato nel calcio internazionale.
Benfica: quale prezzo per liberare il colombiano?
Quanto chiede il club portoghese? Questa è la vera incognita della trattativa. Il Benfica non cede facilmente i suoi gioielli, soprattutto un centrocampista della qualità di Rios. La dirigenza partenopea dovrà valutare se le richieste economiche del club di Lisbona rientrano nei margini di budget disponibili per l’estate.
I segnali positivi dei colloqui iniziali suggeriscono però che non ci sono muri insormontabili, almeno dal lato del giocatore e del suo entourage.
Nel frattempo, il Napoli continua a monitorare altri profili. La strategia della dirigenza azzurra è quella di non concentrare tutte le energie su una singola pista, mantenendo aperte diverse opzioni per il mercato estivo. L’arrivo di Rios non escluderebbe altri movimenti a centrocampo, considerando che il Napoli potrebbe avere necessità di rinforzi in quella zona del campo.