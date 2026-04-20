Gila-Napoli, l’agente socchiude la porta: la trattativa è rimandata

Il Napoli vuole rinforzare la difesa per la prossima stagione. Buongiorno non convince, Juan Jesus potrebbe partire e gli infortunati di Rrahmani preoccupano non poco. Mario Gila rimane blindato alla Lazio fino al termine della stagione e l’agente ha escluso trattative con il club azzurro, ribadendo che il difensore spagnolo è concentrato solo sui biancocelesti. Alejandro Camano, però, sarebbe felice di accogliere una proposta dei partenopei.

Gila alla Lazio: il contratto che protegge tutto

Il difensore spagnolo ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti e ha completato il quarto anno della sua permanenza nella capitale. Camano ha sottolineato come “la testa del giocatore deve stare solo sulla Lazio” in questa fase cruciale della stagione, dove la squadra di Sarri ha l’obiettivo di vincere la Coppa Italia. La posizione dell’agente è netta: nessun colloquio avviato con club della Serie A riguardo il futuro del difensore.

Durante l’intervento su CRC, radio partner del Napoli, l’agente ha ricordato la prestazione di Gila sabato contro il Napoli, quando il centrale ha giocato “veramente benissimo ed era molto tranquillo”. Una dimostrazione di professionalità e dedizione ai colori laziali che contrasta con le voci di mercato circolate nelle ultime settimane.

Il futuro di Gila: tutto rimandato a giugno

Sebbene Napoli rappresenti una città di grande significato per Camano, il procuratore ha separato nettamente gli affetti personali dalla gestione professionale. Qualunque offerta per Gila deve passare direttamente dalla Lazio, ha ribadito, poiché solo il club biancoceleste detiene i diritti di vendita del calciatore. L’agente ha ricordato che in passato altri suoi assistiti, come Hakimi e Borja Mayoral, sono stati vicini al Napoli, ma questa situazione è diversa.

Camano, però, non ha mai parlato di rinnovo con la Lazio e ha confermato che sia lui che Gila sono sereni e fiduciosi della scelta fatta. La priorità resta una sola: rispettare l’accordo già sottoscritto con il club capitolino e completare la stagione in corso senza distrazioni.

Qualsiasi discussione sul calciomercato estivo rimane prematura. La Lazio ha investito su Gila con un contratto quinquennale e non ha alcuna intenzione di cederlo nel breve termine. Il Napoli dovrà guardarsi intorno, poiché la strada verso lo spagnolo passa attraverso una trattativa complessa con la società biancoceleste.