Crollo Napoli, tutti sotto accusa: “Un disastro totale”

La sconfitta del Napoli contro la Lazio, arrivata dopo il pareggio di Parma, continua a far rumore. Ne ha parlato ancora Daniele Adani, che non risparmia critiche feroci ad una squadra apparsa in grande difficoltà. L’opinionista Rai ha demolito la prestazione azzurra.
Adani e l’analisi tattica: errori individuali e ritmo basso
L’ex difensore, intervenendo negli studi di ‘La Nuova Ds’, smonta la prova dei partenopei pezzo per pezzo. Non si tratta di una critica generica, ma di un’analisi precisa che parte dalla costruzione di gioco. Adani evidenzia come gli azzurri si posizionino correttamente in fase offensiva, eppure incappino in errori che compromettono tutto l’assetto. Il Napoli gioca a basso ritmo, secondo la valutazione dell’opinionista, elemento che riduce drasticamente la qualità della manovra.
Buongiorno finisce nel mirino per l’episodio del rigore. Il difensore centrale, dopo aver calciato il pallone sull’attaccante laziale, taglia la strada ma fa sedere Beukema. Lobotka rientra ed è rigore. L’analisi non si ferma qui. Adani sottolinea come la Lazio, posizionandosi davanti, costruisca un castello difensivo che ostruisce le linee di passaggio. Olivera prova a trovare il varco ma non lo trova.
Gli azzurri e la costruzione dal basso: intercettazioni fatali
Dalla fase difensiva emergono problemi concreti. Olivera ci prova con una palla imbucata, ma viene intercettata. È qui che Adani trova il fulcro della sua critica: “Ecco, guardate come gioca il Napoli: a basso ritmo”. Non è una questione di singoli errori, bensì di un approccio collettivo deprimente. La mancanza di velocità nella circolazione del pallone consente agli avversari di organizzarsi difensivamente con facilità, trasformando ogni tentativo offensivo in un’impresa.
L’opinionista Rai definisce l’intera prestazione una “lavagna d’analisi brutta, noiosa e deprimente”. Questo giudizio non scaturisce da una singola giocata, ma da un quadro complessivo dove tattica e esecuzione si scontrano producendo un calcio sterile. Gli azzurri, nonostante la corretta disposizione iniziale, non riescono a generare fluidità offensiva. La Lazio, al contrario, sfrutta la lentezza della manovra partenopea per compattarsi e neutralizzare qualsiasi iniziativa.
La sfida tra Napoli e Lazio diventa per Adani un caso di studio su come la mancanza di ritmo nel possesso palla trasformi anche le migliori intenzioni tattiche in un esercizio sterile.