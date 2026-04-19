Spinazzola lancia l’allarme: “La partita più brutta da quando sono al Napoli, vi spiego perché”

Leonardo Spinazzola ha parlato a Radio CRC al termine di Napoli-Lazio. Il terzino azzurro ha valutato in modo molto critico la prestazione azzurra, non nascondendo come sia mancata energia e concentrazione, definendola come la peggiore partita da quando è al Napoli.

Spinazzola netto: “La partita più brutta da quando sono al Napoli”

Nella sua intervista a Radio CRC, Spinazzola ha analizzato così la prestazione del Napoli:

“Contro la Lazio non ha funzionato niente. È brutto dirlo, ma eravamo senza energie e concentrazione: questo poi ti porta ad arrivare sempre dopo, sbagliare scelte con la palla, gestire male la pressione. È stata la partita più brutta da quando sono al Napoli. Ci dispiace, ma dobbiamo capire che servono ancora molti punti per qualificarci in Champions League. Dobbiamo riattivare la testa e poi le gambe saranno una conseguenza”.

L’azzurro ricollega anche i gol subiti a questo problema di atteggiamento:

“Sono situazioni che si gestiscono senza perdere i duelli ed arrivando prima sui palloni. Credo sia partito principalmente da un problema di testa. Penso al secondo gol: se perdi quel duello a centrocampo e lasci partire Tavares, poi diventa difficile. È stata una partita molle, senza energia. Parma per noi è stata una grande botta, poiché avevamo riposto un po’ di speranza in questo finale di stagione dati i risultati positivi conseguiti”.

Il segnale: “In questo modo non andiamo in Champions”

Spinazzola prova poi a trovare un modo per ripartire dopo questa brutta partita;

“Dobbiamo riaccendere la scintilla per qualificarci in Champions. Da lunedì prepareremo un’altra partita fondamentale per noi: ci mancano tanti punti e non possiamo giocare così, perché in questo modo possiamo perderle tutte. In due anni non abbiamo mai giocato una partita così”.

Il terzino chiude con un messaggio per i tifosi: