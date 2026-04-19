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Spinazzola lancia l’allarme: “La partita più brutta da quando sono al Napoli, vi spiego perché”

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Spinazzola lancia l’allarme: “La partita più brutta da quando sono al Napoli, vi spiego perché”
Leonardo Spinazzola durante l'intervista a Radio CRC. Foto: SpazioNapoli
Leonardo Spinazzola intervistato a Radio CRC dopo Napoli-Lazio, critica la prestazione azzurra

Leonardo Spinazzola ha parlato a Radio CRC al termine di Napoli-Lazio. Il terzino azzurro ha valutato in modo molto critico la prestazione azzurra, non nascondendo come sia mancata energia e concentrazione, definendola come la peggiore partita da quando è al Napoli.

Spinazzola netto: “La partita più brutta da quando sono al Napoli”

Nella sua intervista a Radio CRC, Spinazzola ha analizzato così la prestazione del Napoli:

“Contro la Lazio non ha funzionato niente. È brutto dirlo, ma eravamo senza energie e concentrazione: questo poi ti porta ad arrivare sempre dopo, sbagliare scelte con la palla, gestire male la pressione. È stata la partita più brutta da quando sono al Napoli. Ci dispiace, ma dobbiamo capire che servono ancora molti punti per qualificarci in Champions League. Dobbiamo riattivare la testa e poi le gambe saranno una conseguenza”.

Leonardo Spinazzola in maglia Napoli durante la partita contro la Lazio, terzino azzurro in azione
Leonardo Spinazzola in azione con la maglia del Napoli. Foto: ANSA

L’azzurro ricollega anche i gol subiti a questo problema di atteggiamento:

“Sono situazioni che si gestiscono senza perdere i duelli ed arrivando prima sui palloni. Credo sia partito principalmente da un problema di testa. Penso al secondo gol: se perdi quel duello a centrocampo e lasci partire Tavares, poi diventa difficile. È stata una partita molle, senza energia. Parma per noi è stata una grande botta, poiché avevamo riposto un po’ di speranza in questo finale di stagione dati i risultati positivi conseguiti”.

Il segnale: “In questo modo non andiamo in Champions”

Spinazzola prova poi a trovare un modo per ripartire dopo questa brutta partita;

“Dobbiamo riaccendere la scintilla per qualificarci in Champions. Da lunedì prepareremo un’altra partita fondamentale per noi: ci mancano tanti punti e non possiamo giocare così, perché in questo modo possiamo perderle tutte. In due anni non abbiamo mai giocato una partita così”.

Il terzino chiude con un messaggio per i tifosi:

“Dobbiamo ringraziare i tifosi, perché ci hanno sempre sostenuto ed hanno capito quanto abbiamo spinto quest’anno. Io credo che un’altra squadra, con tutti gli infortuni che abbiamo subito, sarebbe stata sesta o settima, invece noi siamo lì. Abbiamo lottato ed abbiamo spinto con tutte le difficoltà, ma adesso dobbiamo continuare”.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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