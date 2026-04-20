Conte ct della Nazionale? Anche Malagò risponde: annuncio netto

Le voci che accostano Antonio Conte alla panchina della Nazionale hanno portato all’intervento anche di Giovanni Malagò, primo candidato alla presidenza della FIGC. Intervenuto oggi in conferenza stampa, ha frenato le notizie e affermato di non aver parlato con nessuno.

Malagò: “Ottimi rapporti con gli allenatori accostati alla Nazionale, ma…”

Nella conferenza stampa indetta al termine dell’incontro con l’assemblea dei club di Serie A, Giovanni Malagò ha risposto anche in merito al possibile ct della Nazionale e in particolare sul nome di Allegri. La sua risposta è stata questa:

“Allegri e altri allenatori che ho letto come possibili candidati come ct sono persone con cui ho un buon rapporto e che stimo, ma non ho parlato ancora con nessuno, visto che non so ancora se mi candiderò”.

Sicuramente il suo discorso comprende anche Conte, accostato come Allegri con insistenza alla panchina dell’Italia. L’incertezza in merito alla sua effettiva candidatura, però, frena al momento ogni discorso.

Conte ct, tutta la verità

Antonio Conte ha comunque più volte affermato che le incertezze sulla sua effettiva permanenza sulla panchina del Napoli si limitano al classico colloquio di fine stagione col presidente De Laurentiis, mentre adesso il focus è soltanto sul campo. Lo stesso presidente si è detto convinto della permanenza dell’allenatore. Insomma, al momento non siamo oltre i classici rumors in un momento in cui l’unico focus resta sul conquistare la qualificazione in Champions, ultimo obiettivo rimasto dopo la triste uscita dalla lotta Scudetto.