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Conte ct della Nazionale? Anche Malagò risponde: annuncio netto

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Conte ct della Nazionale? Anche Malagò risponde: annuncio netto
Antonio Conte e Giovanni Malagò. Foto: ANSA
Antonio Conte e Giovanni Malagò commentano le voci su una possibile candidatura alla Nazionale

Le voci che accostano Antonio Conte alla panchina della Nazionale hanno portato all’intervento anche di Giovanni Malagò, primo candidato alla presidenza della FIGC. Intervenuto oggi in conferenza stampa, ha frenato le notizie e affermato di non aver parlato con nessuno.

Malagò: “Ottimi rapporti con gli allenatori accostati alla Nazionale, ma…”

Nella conferenza stampa indetta al termine dell’incontro con l’assemblea dei club di Serie A, Giovanni Malagò ha risposto anche in merito al possibile ct della Nazionale e in particolare sul nome di Allegri. La sua risposta è stata questa:

“Allegri e altri allenatori che ho letto come possibili candidati come ct sono persone con cui ho un buon rapporto e che stimo, ma non ho parlato ancora con nessuno, visto che non so ancora se mi candiderò”.

Antonio Conte esulta sotto la pioggia con il pugno alzato, indossa la tuta del Napoli con sponsor Coca-Cola
Antonio Conte esulta sotto la pioggia. Foto: ANSA

Sicuramente il suo discorso comprende anche Conte, accostato come Allegri con insistenza alla panchina dell’Italia. L’incertezza in merito alla sua effettiva candidatura, però, frena al momento ogni discorso.

Conte ct, tutta la verità

Antonio Conte ha comunque più volte affermato che le incertezze sulla sua effettiva permanenza sulla panchina del Napoli si limitano al classico colloquio di fine stagione col presidente De Laurentiis, mentre adesso il focus è soltanto sul campo. Lo stesso presidente si è detto convinto della permanenza dell’allenatore. Insomma, al momento non siamo oltre i classici rumors in un momento in cui l’unico focus resta sul conquistare la qualificazione in Champions, ultimo obiettivo rimasto dopo la triste uscita dalla lotta Scudetto.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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