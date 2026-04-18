Napoli-Lazio, Conte durissimo: “C’era malessere nello spogliatoio. Futuro? Meglio stare tutti zitti”

Antonio Conte ha analizzato con lucidità la sfida contro la Lazio, sottolineando la brutta prestazione della squadra. Non è mancato anche un commento sul suo futuro al Napoli, dopo le parole del presidente De Laurentiis arrivate in settimana.

Antonio Conte ha subito analizzato la sconfitta di questa sera:

“Non è stata una buona partita da parte nostra. Abbiamo messo poca qualità, la Lazio ci ha chiuso ed è ripartita. Abbiamo avuto la palla per il 70% e non abbiamo fatto un tiro in porta. Noi non siamo stati bravi a trovare spazi”.

Il mister si è poi soffermato sulle senzazioni che sono trapelate in settimana:

“Oggi la sensazione che si aveva sin dall’inizio è che ci fosse poca energia. Quando questa squadra ha poca energia diventa difficile perché la qualità si abbassa. Abbiamo preso dei gol in ripartenza e lo stesso per il rigore parato. Potevamo fare meglio. Non sono stato bravo io a percepire questo “malessere” che si è sviluppato dopo Parma. Non sono stato bravo a dare le giuste motivazioni.

Dovevamo fare il massimo e arrivare a giocarci le ultime partite facendo più punti possibili, dato che siamo stati bravi a tenere botta in un momento di massima difficoltà e ci ha permesso di giocarci la Champions. Abbiamo preso una bella legnata nei denti e ripartiamo lunedì facendo tesoro di quello che è accaduto oggi. Sarebbe grave non farne tesoro, invece in maniera obiettiva e intelligente bisogna capire il perchè e rimettersi a posto”.