Clamoroso Lukaku: nuova decisione per l’attaccante! Spunta anche l’ipotesi multa

Il tanto atteso faccia a faccia tra Romelu Lukaku ed il Napoli è in arrivo. L’attaccante belga è tornato in città ieri sera con un volo privato da Bruxelles, rientrando dopo la partenza inaspettata e non programmata di fine marzo. Il tema centrale della discussione sarà ovviamente la decisione da parte di Lukaku di non rispondere alle due convocazioni del club, un comportamento che potrebbe portare a provvedimenti esemplari.

Napoli, decisione presa: Lukaku verrà multato

Romelu Lukaku si appresta a tornare al centro sportivo di Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con la squadra. Dopo le due mancate risposte alle convocazioni, il Napoli intende adottare una linea dura con il proprio attaccante: come racconta ‘La Repubblica, il club gli avrebbe già comunicato ufficialmente la decisione di multarlo.

Lo strappo creatosi tra il belga e il Napoli sembra essere diventato impossibile da ricucire e non sarebbe da escludere che Lukaku venga messo fuori rosa fino al termine della stagione. Il suo addio in estate sembra inevitabile ma nel frattempo potrebbe prendere piede un’altra ipotesi clamorosa.

Napoli, Lukaku potrebbe tornare in Belgio in vista del Mondiale

Romelu Lukaku potrebbe aver terminato nel peggiore dei modi la sua avventura a Napoli. Nel caso il club decidesse di metterlo fuori rosa, tra le ipotesi non è escluso che l’attaccante azzurro possa chiedere di proseguire la sua tabella di recupero in Belgio. Con l’obiettivo di arrivare al top della condizione per il Mondiale.

Un altro segnale che sottolinea come questo capitolo della carriera del belga sia arrivato alla fine. Nonostante un contratto fino al 2027, in estate sarà addio.