Mercato Napoli, Manna pronto all’impresa: sarà ancora rivoluzione in estate

La prossima estate il Napoli è pronto ad effettuare diverse operazioni in fase calciomercato estivo. Una decisione importante sarà il riscatto di Elmas dal Lipsia, fissato tra i 16 e 17 milioni. Il macedone ha giocato molto in questa stagione, offrendo un ottimo contributo ma la decisione definitiva deve ancora arrivare.

Napoli, nodo Elmas: la situazione

Il centrocampista macedone rappresenta il crocevia della pianificazione azzurra. Tornato in prestito dalla squadra tedesca nell’estate 2025 con diritto di riscatto, Elmas non ha ancora convinto sul piano della continuità. La società valuterà fino all’ultimo momento se esercitare l’opzione oppure lasciarlo partire definitivamente. In base a questa scelta, il Napoli calibrerà il proprio budget estivo e le priorità di mercato.

La duttilità tattica del giocatore è un elemento che il club riconosce, ma non basta a garantire una conferma automatica. Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, sta già pianificando due scenari paralleli per non farsi trovare impreparato in estate.

Napoli, quattro profili nel mirino se parte Elmas

Secondo il giornalista Sky Francesco Modugno, “il Napoli potrebbe ingaggiare un terzino destro, un difensore centrale, un centrocampista centrale e un’ala se decidessero di non rendere definitivo il trasferimento di Elmas”. Queste operazioni verrebbero aggiunte alla sostituzione di eventuali giocatori che lasceranno il club.

Le priorità d’intervento sono chiare e specifiche. Non si tratta di generiche ricerche di profili, bensì di esigenze tattiche ben definite. Un terzino destro colmerebbe una lacuna sulla fascia, un difensore centrale rinforzerebbe il reparto arretrato, un centrocampista centrale darebbe alternative in mediana, un’ala amplierebbe le soluzioni offensive. Ogni slot corrisponde a una mancanza reale nella rosa attuale.

Mercato Napoli, il piano di Manna

Il budget disponibile dipenderà da riscatti e cessioni. Il club vuole restare protagonista sia in Serie A che in Europa, dunque non intende improvvisare. La strategia è quella degli interventi chirurgici, mirati e non dispersivi, per mantenere l’equilibrio raggiunto pur rinforzando le aree critiche.

Il messaggio che arriva da Napoli è univoco: niente stravolgimenti, niente acquisti a caso. Manna sta già lavorando per identificare i profili giusti nei giusti ruoli. Se Elmas rimane, uno di questi quattro slot non verrà riempito. Se parte, il Napoli avrà già pronto il piano d’azione per la campagna estiva 2026.