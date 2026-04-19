Futuro Conte, Politano a sorpresa: “C’è un aspetto che non ci piace”

Dopo la sconfitta di questo pomeriggio contro la Lazio, il Napoli deve trovare immediatamente la forza per rialzarsi e chiudere il discorso Champions League, raggiungendo quanto richiesto dal tecnico Antonio Conte e dall’ambiente da questa stagione per certi tratti complessa. Proprio riguardo il tecnico azzurro, le voci sul futuro non si arrestano: a tal proposito anche Matteo Politano ha deciso di prendere parola, intervenendo sulla situazione che riguarda Conte e i suoi possibili saluti al termine di questa stagione calcistica.

Politano interviene su Conte: le parole del calciatore sul futuro del proprio allenatore

La gara odierna persa contro la Lazio porta il Napoli a perdere terreno sulla vetta, già fin troppo distante per poter parlare di sogno rimonta, e apre una discussione su quelle che potrebbero essere le prossime settimane con al centro il futuro di Antonio Conte. Già nei giorni scorsi si era parlato in modo intenso di una possibile chiamata per il ritorno del tecnico sulla panchina della Nazionale, ma non è l’unico scenario all’orizzonte.

Oltre agli addetti ai lavori, alla discussione partecipa anche Matteo Politano in quale, chiamato in causa in mixed zone, ha dato il proprio punto di vista sui discorsi che riguardano il proprio allenatore:

“Non ci piace tanto che il nostro allenatore sia dato già per una persona che parte quando manca ancora un mese alla fine del campionato e ci sono ancora obiettivi dai raggiungere. Adesso noi dobbiamo pensare a noi stessi, concentrarci e raggiungere la Champions League: mancano ancora cinque partite e dobbiamo centrare l’obiettivo il prima possibile”.

Le discussioni intorno a ciò che ne sarà di Antonio Conte non devono impensierire la squadra in questo rush finale, con i calciatori che devono fare di tutto per rimanere isolati dalle voci esterne e focalizzarsi esclusivamente sulle ultime cinque giornate di Serie A.