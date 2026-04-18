Napoli, dato shock contro la Lazio: non succedeva da 21 anni in casa!

Napoli e Lazio in campo per il match di Serie A

L’amaro pomeriggio vissuto oggi contro la Lazio costringe il Napoli ad un ulteriore rallentamento e all’addio definitivo al sogno scudetto. Il KO subito in casa arriva al termine di una prestazione opaca da parte della formazione allenata da Antonio Conte, che adesso dovrà provare a compattare l’ambiente per le ultime gare della stagione. La sconfitta di oggi entra di fatto nella storia del club per via di uno spiacevole fattore, che non si verificava da ben 21 anni.

Il Napoli cade al Maradona e registra una statistica storica: il dato

Dopo lo 0-2 maturato quest’oggi al Diego Armando Maradona, per il Napoli è il momento di rimboccarsi le maniche tenendo conto di quanto vissuto in campo in occasione della gara contro la Lazio. I partenopei hanno dato vita ad una prova sfocata e con pochissimi lampi, come testimoniato dai zero tiri in porta nel corso dei novanta minuti disputati.

Ed è proprio questo l’elemento negativo che mette la partita odierna nella storia del club: come riportato da DAZN, era da ben 21 anni che il Napoli non concludeva un match tra le mura di casa senza tirare mai verso la porta avversaria. Un dato che Antonio Conte e il suo staff dovrà attenzionare per evitare che ricapiti ancora una volta.