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Napoli-Lazio, Conte amaro in conferenza: “Napoli controversa, c’è chi distrugge”. Poi torna sul futuro

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Napoli-Lazio, Conte amaro in conferenza: “Napoli controversa, c’è chi distrugge”. Poi torna sul futuro
Conte in conferenza dopo Napoli-Lazio
Conte commento duro dopo Napoli-Lazio

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Lazio. Tono amareggiato per il tecnico leccese, che si è soffermato anche sull’ambiente azzurro e il futuro proprio e di alcuni calciatori della rosa.

Conte in conferenza: le parole sul futuro e sull’ambiente fanno discutere

Il mister si è subito concentrato sul futuro, dopo averne discusso anche ai microfoni di DAZN:

“Le voci sul mio futuro? È un copia-incolla dell’anno scorso, dispiace perché capisco che quando parlo mi sembra di parlare in italiano, e invece vengo strumentalizzato. Da alcune frasi uno porta la propria idea di ciò che ha capito, capitasse in Inghilterra perché parlo non benissimo inglese, ma qua.. io più sto zitto e meglio è, diamo fiato alle trombe di chi non vuole bene al Napoli e cerca di creare confusione”.

Conte ha poi difeso i proopri giocatori, commentando anche l’ambiente che si vive a Napoli:

“Ho letto di squadra vecchia, di giocatori che devono andare via: non è giusto, è una mancanza di rispetto nei confronti di chi è qui da tanto tempo, ha vinto tanto. Leggere sul giornale che alcuni andranno via, facciamoli fare agli altri: perché ci dobbiamo fare male da soli?

Queste voci non fanno bene alla squadra, è una mancanza di rispetto verso chi ha fatto sognare la città. Lo sto vedendo, Napoli è controversa: c’è chi aiuta, chi distrugge e chi rompe le scatole. In casa nostra restiamo compatti, non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire”.

Infine sul finale di stagione e il futuro ha concluso:

“Mancano cinque partite, per la società è troppo importante giocare la Champions League, che porta circa 70 milioni al club. Abbiamo bisogno di rimanere concentrati per raggiungere ciò che dobbiamo raggiungere, poi chi vivrà vedrà“.

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232

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