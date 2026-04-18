Napoli, altro che addio: rinnovo e ingaggio da top player in arrivo

Scott McTominay e il Napoli sono pronti a chiudere il rinnovo del contratto con un aumento significativo dell’ingaggio. Secondo La Gazzetta dello Sport, le trattative accelereranno nelle prossime settimane per estendere l’accordo fino al 2030.

McTominay, il Napoli offre un super ingaggio

Il centrocampista scozzese ha trasformato il suo ruolo nello spogliatoio azzurro in poche settimane. L’ex Manchester United è diventato una pedina fondamentale nel progetto di Conte, tanto che la dirigenza partenopea ha deciso di muoversi in anticipo. Il contratto attuale scade a giugno 2028, ma il club preferisce non aspettare gli ultimi dodici mesi per evitare rischi nella trattativa.

La proposta sul tavolo prevede un prolungamento biennale con ritocco verso l’alto dell’ingaggio, attestato intorno ai cinque milioni netti annui. Una cifra che riconosce il peso acquisito dal giocatore e lo allinea agli standard delle altre stelle della rosa.

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Qual è il vero obiettivo del Napoli? Proteggere uno dei migliori investimenti estivi trasformandolo in un pilastro stabile. Il timing non è casuale. Con il contratto attuale che scade tra poco più di due anni, la finestra temporale per negoziare è ancora ampia. Aspettare sarebbe un errore tattico: McTominay potrebbe diventare oggetto di interesse di grandi club europei, e il Napoli non intende correre questo rischio. L’aumento di stipendio rappresenta un investimento sulla continuità e sulla stabilità del progetto.

Le prossime settimane saranno decisive. Il Napoli procederà con gli incontri ufficiali per formalizzare il prolungamento fino al 2030, trasformando McTominay in un elemento fisso della costruzione azzurra. L’operazione di mercato più importante per il club non sarà un acquisto, ma la conferma di chi ha già dimostrato di meritare la fiducia totale della società.