Futuro Conte, anticipato il summit decisivo: quando avverrà l’incontro con De Laurentiis

Conte e De Laurentiis anticipano il faccia a faccia decisivo: secondo il Corriere dello Sport, l’incontro si terrà prima della fine della stagione, probabilmente dopo Cremonese.

Conte-De Laurentiis: quando arriva la riunione

Il summit tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte non attenderà la fine della stagione regolare. Come rivela il Corriere dello Sport, il patron e l’allenatore leccese si siederanno a tavolo per discutere il futuro della loro collaborazione ben prima del previsto. Parteciperanno anche il direttore sportivo Manna e l’amministratore delegato Chiavelli. L’ipotesi più credibile fissa l’appuntamento dopo la partita contro la Cremonese, ma i giorni compresi tra la gara odierna e quella di venerdì rimangono ancora in gioco.

Questa settimana rappresenta il crocevia definitivo. Gli azzurri vivono un momento delicato dove ogni risultato ha peso specifico sul dialogo tra società e panchina. De Laurentiis e Conte devono dirimere una questione fondamentale: proseguire insieme anche nella prossima stagione oppure separarsi. Non è una riunione di routine, ma una vera e propria valutazione sul progetto.

Conte e il vincolo contrattuale fino al 2027

Quale è lo stato del rapporto tra tecnico e società? Il contratto del tecnico scade il 30 giugno 2027, ma la storia di Conte insegna che raramente rimane per più di due stagioni sulla stessa panchina. Ha fatto eccezione alla Juventus dal 2011 al 2014, una permanenza che rappresenta l’anomalia nella sua carriera.

La settimana che va da oggi fino alla prossima domenica sarà determinante per comprendere le reali intenzioni di entrambe le parti. Ogni dichiarazione, ogni risultato in campo, ogni movimento societario avrà il peso di una dichiarazione di intenti. Il calciomercato del Napoli attende anche questa chiarificazione prima di svelare i suoi primi passi concreti.