Chivu, altra dichiarazione dopo la stoccata a Conte: cosa ha detto dopo Inter-Cagliari

Siamo ormai alle battute finali di questo campionato. Rimangono da vivere ormai le ultime sei giornate prima del termine, con un rush finale che risulterà decisivo per le grandi del torneo iscritte alla lotta per l’Europa che conta. Questa sera è arrivato il primo verdetto ufficiale per quanto riguarda le qualificate alle coppe europee: grazie alla vittoria contro il Cagliari, l‘Inter è certa di giocare la prossima Champions League. Un fattore sottolineato anche dal tecnico Cristian Chivu nel post-gara: il tecnico, che nei giorni scorsi aveva pungolato gli allenatori avversari – Antonio Conte in primis – proprio per la comunicazione quasi preventiva riguardo gli obiettivi stagionali.

Chivu conquista la qualificazione in Champions League: il commento del tecnico nerazzurro

Dopo il pesante successo casalingo contro il Cagliari di questa sera, l’Inter ha matematicamente raggiunto la qualificazione alla Champions League 2026/27. Un risultato che lo stesso Cristian Chivu ha voluto celebrare, dando di fatto continuità alle dichiarazioni della scorsa settimana attraverso le quali, con un pizzico di ironia, aveva risposto alla comunicazione tenuta dai colleghi seduti sulle panchine delle altre big della Serie A, che non hanno mai parlato di scudetto bensì di Champions League come obiettivo della stagione. Questo il commento di oggi di Chivu ai microfoni di Sky Sport:

“Obiettivo Champions timbrato? Siamo contenti… Grazie a Dio a 5 giornate dalla fine abbiamo raggiunto l’obiettivo. Questi ragazzi si sono lasciati alle spalle la stagione scorsa e non va dimenticato, non era semplice e ci hanno messo la faccia. Qualificarsi in Champions League è importante, non è uno scherzo quando si parla di questa cosa: tutti vogliono giocarla e tutti vogliono essere competitivi”.

Una soddisfazione per l’Inter, ma uno slot in meno da poter colmare per le avversarie, Napoli compreso. Adesso gli azzurri dovranno cercare di ottenere il massimo nelle prossime gare in programma, per poter raggiungere al più presto l’accesso aritmetico all’Europa che tutti realmente inseguono.