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Palestra, assist di Marotta al Napoli? Le parole in diretta fanno sperare

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Palestra, assist di Marotta al Napoli? Le parole in diretta fanno sperare
Marco Palestra, laterale del Cagliari
Marco Palestra in primo piano, Marotta sullo sfondo

Se da un lato il risultato maturato quest’oggi a San Siro ha virtualmente spento in maniera definitiva il sogno rimonta al primo posto del Napoli, la partita tra Inter e Cagliari e quanto accaduto sia prima che durante sono significativi per il mercato azzurro.

Il match di oggi ha infatti messo in risalto Marco Palestra, ancora una volta protagonista per il Cagliari e probabilmente il migliore in campo della compagine sarda. Sia il Napoli che l’Inter sono sul calciatore, ma nel prepartita Beppe Marotta ha risposto sul merito: le sue dichiarazioni potrebbero alla lunga trasformarsi in un punto in favore dei partenopei.

Palestra incide ancora, Marotta rimane cauto: il Napoli può approfittarne

La gara di questa sera tra Inter e Cagliari è stata l’ennesima festa del gol per la formazione di Cristian Chivu, vittoriosa per 3-0 e sempre più vicina allo scudetto numero 21 nella propria storia. Tra i calciatori più incisivi del match spicca un nome della formazione uscita sconfitta: Marco Palestra.

Il laterale rossoblù è stato uno dei migliori in campo, nonostante il risultato nettamente in sfavore dei sardi. Ancora una partita di grande spinta e coraggio, in uno stadio caldissimo come San Siro e contro una formazione nettamente più forte: il classe 2005 si è dimostrato pronto per i grandi palcoscenici e sarà un nome sulla bocca delle grandi nei prossimi mesi.

Anche il Napoli è tra le molte pretendenti, ma la presenza dell’Inter nella disputa per arrivare a Palestra poteva essere un danno per i partenopei. Le parole del presidente interista Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport nel prepartita lasciano però uno spiraglio per le altre pretendenti:

“Lui è un talento, da qui a diventare un campione ne passa. Ha dimostrato di essere all’altezza anche della Nazionale. Ci sono altri giocatori che emergeranno più avanti, ma è dell’Atalanta“.

Palestra è infatti di proprietà della Dea e al termine del prestito secco stagionale al Cagliari farà ritorno a Bergamo. Ciò che sembra favorire le altre squadre interessate al calciatore è la posizione, almeno nelle dichiarazioni, defilata da parte dell’Inter.

Classe 2000, mosso dall'amore per il calcio, la scrittura e la comunicazione giornalistica. Anima siciliana in terra lombarda, cerco di mettere la dedizione e la passione che ho dentro in tutto ciò che faccio.

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