Napoli-Lazio, non una semplice partita per un azzurro: Conte spera di ritrovarlo!

Sabato alle 18 il Napoli ospiterà la Lazio, in un match da non fallire assolutamente per la lotta Champions. E Conte lo sa bene, nella speranza di potersi affidare al suo numero 9, anche se porta la 19, Rasmus Hojlund. Il danese manca all’appuntamento da parecchio tempo.
Hojlund non esulta più: il gol manca dallo scorso dicembre
Nonostante la classifica marcatori lo vede al terzo posto con 10 reti all’attivo, il danese non hai mai del tutto trovato il feeling giusto con i big match. Ciò non toglie il suo grande contributo che dà alla squadra ogni volta che c’è da combattere, ma è pur vero che la rete in una grande sfida manca dallo scorso 7 dicembre, nella doppietta casalinga contro la Juventus.
Hojlund sembra avere un vero e proprio problema contro la parte sinistra della classifica, sottolineato appunto dalle sole due reti rifilate ai bianconeri. Lotta su tutti i palloni, aiuta la squadra e serve assist, ma Conte vuole (ri)trovare il suo bomber anche nelle sfide che contano, permettendo così agli azzurri un importante salto di qualità.
Un mese fa l’ultima volta
In generale è da un po’ che manca la rete ad Hojlund in casa. L’ultima risale ad un mese fa, nella sfida interna contro il Lecce, per il gol del momentaneo 1-1. Anche se in linea di massima, il danese sembra trovarsi più a suo agi lontano dal Maradona che in casa: 6 delle sue 10 reti sono arrivate infatti in trasferta. Un trend che il 19 del Napoli spera di invertire al più presto, caricandosi il peso dell’attacco offensivo anche tra le mura amiche.