Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Sarri in emergenza, la coperta è corta: possibile turnover per Napoli-Lazio

di
Sarri in emergenza, la coperta è corta: possibile turnover per Napoli-Lazio
Sarri torna al Maradona per la gara di campionato
Maurizio Sarri in campo con la Lazio per il campionato

Il Napoli di Antonio Conte si prepara per la sfida del Maradona prevista per domani alle ore 18 contro la Lazio di Maurizio Sarri. L’ex tecnico azzurro sta vivendo una stagione a dir poco complicata con la squadra capitolina, e l’ultimo spiraglio di luce è sicuramente la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: turnover pronto.

Napoli-Lazio, Sarri pronto al turnover: le ultime

Per la squadra di Maurizio Sarri non è una stagione facile a livello ambientale, ma nell’ultimo periodo si sono aggiunti anche i tanti infortuni. In vista della gara di mercoledi contro l’Atalanta, la squadra biancoceleste potrebbe decidere di far rifiatare qualche pedina.

Per la difesa uno tra Mario Gila e Romagnoli partirà dalla panchina, mentre sono aperti i ballottaggi sulle corsie. A centrocampo potrebbe esserci Patric in cabina di regia, con Basic e Dele-Bashiru che potrebbero alternarsi. In avanti spazio a Zaccagni, ma out Maldini con Dia che prenderà il suo posto.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie