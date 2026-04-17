Sarri in emergenza, la coperta è corta: possibile turnover per Napoli-Lazio

Il Napoli di Antonio Conte si prepara per la sfida del Maradona prevista per domani alle ore 18 contro la Lazio di Maurizio Sarri. L’ex tecnico azzurro sta vivendo una stagione a dir poco complicata con la squadra capitolina, e l’ultimo spiraglio di luce è sicuramente la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: turnover pronto.

Napoli-Lazio, Sarri pronto al turnover: le ultime

Per la squadra di Maurizio Sarri non è una stagione facile a livello ambientale, ma nell’ultimo periodo si sono aggiunti anche i tanti infortuni. In vista della gara di mercoledi contro l’Atalanta, la squadra biancoceleste potrebbe decidere di far rifiatare qualche pedina.

Per la difesa uno tra Mario Gila e Romagnoli partirà dalla panchina, mentre sono aperti i ballottaggi sulle corsie. A centrocampo potrebbe esserci Patric in cabina di regia, con Basic e Dele-Bashiru che potrebbero alternarsi. In avanti spazio a Zaccagni, ma out Maldini con Dia che prenderà il suo posto.