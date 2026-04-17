Napoli-Lazio quanti dubbi per Conte: possibilità per Alisson Santos

Contro la Lazio, Antonio Conte potrebbe cambiare tre interpreti nel suo Napoli: Beukema, Gutierrez e Alisson potrebbero partire titolari, mentre Politano, Juan Jesus e Anguissa rischiano di finire in panchina. Sarà un finale di stagione meno rovente del previsto dopo il pareggio a Parma, ma il tecnico azzurro vuole chiudere la qualificazione in Champions League il prima possibile.

Beukema: la chance per riprendersi il posto da titolare

L’ex difensore del Bologna ha convinto negli ultimi minuti contro il Parma e adesso è pronto conquistare una maglia da titolare nel cuore della difesa partenopea. Conte lo schiererebbe al fianco di Buongiorno, relegando Juan Jesus in panchina. Per il centrale olandese non si tratta di una semplice rotazione tattica, ma di un’occasione concreta per dimostrare di meritare continuità.

La linea difensiva si completa con Olivera a sinistra e lo stesso Beukema a destra, dopo due gare trascorse da spettatore. Il tecnico ha scelto di puntare sulla freschezza fisica e sulla determinazione mostrata nel secondo tempo contro i ducali. Una decisione che rispecchia la necessità di riportare energia dopo una prestazione poco convincente.

McTominay e Alisson: il restyling del centrocampo

Anguissa verso il riposo, McTominay prende il suo posto al fianco di Lobotka in mezzo al campo. Lo scozzese ha dimostrato di integrarsi velocemente negli equilibri azzurri, mentre il camerunese appare appesantito dalla fatica. Questa modifica sostanziale del volto tattico del Napoli comporta uno spostamento importante anche in attacco.

Alisson Santos si posizionerebbe tra le linee, nel ruolo di trequartista offensivo. L’esterno brasiliano ha impressionato negli spezzoni finali contro il Parma e adesso ha la possibilità di giocare una gara intera in questa nuova veste. La soluzione consente a Conte di mantenere equilibrio difensivo senza rinunciare alla qualità tecnica in fase di costruzione.

Politano in panchina: il segnale di Conte

Anche Politano potrebbe partire dalla panchina. Conte lo ritiene affaticato e opta per una gestione conservativa in vista dei prossimi impegni. Non si tratta di una punizione, ma della scelta pragmatica di un allenatore che prioritarizza la freschezza fisica per affrontare una Lazio che rappresenta un ostacolo serio nella corsa al vertice.

Gutierrez completerebbe il trio di novità, schierato sulla fascia sinistra con Spinazzola a destra. Gli azzurri cercano risposte dopo la prova opaca del Maradona contro il Parma, e il cambio di tre elementi rappresenta il tentativo di ritrovare intensità e incisività offensiva. Il match di domani dirà se le scelte di Conte hanno colto nel segno.