Napoli, che amarezza: l’Inter vince ancora e lo scudetto si allontana

Sebbene le speranza di bissare la vittoria del Tricolore fosse una suggestione abbastanza complessa da raggiungere, il Napoli aveva visto riaccendersi la fiammella della speranza dopo una super rimonta sulle avversarie ai piani alti. Il successo contro il Milan di qualche settimana fa aveva poi di fatto trasformato gli azzurri nella anti-Inter del finale di stagione, ma gara dopo gara il destino del torneo appare sempre più chiaro. La vittoria di questa sera dei nerazzurri è un’ulteriore conferma: il gruppo guidato da Antonio Conte deve comunque rendere onore al finale di stagione, per blindare il secondo posto.

Cagliari battuto a San Siro: l’Inter vola in classifica e il titolo è vicino

In attesa della partita del Maradona contro la Lazio in programma domani pomeriggio alle ore 18:00, il Napoli arrivava alla serata di oggi con l’unico compito di attendere il verdetto dal campo di San Siro del match tra Inter e Cagliari e vedere le distanze dalla vetta con la classifica aggiornata.

Di certo in casa partenopea si sperava in un passo falso degli uomini di Cristian Chivu, per poter poi replicare e riscrivere la disputa per il titolo di club campione d’Italia in un finale di stagione a quel punto scoppiettante. L’Inter ha però fatto ciò che realisticamente ci si poteva attendere dal match odierno: il 3-0 generato dai gol di Thuram, Barella e Zielinski rasserena i nerazzurri e li spedisce a 12 punti di vantaggio dal Napoli. Adesso per la squadra di Chivu il traguardo si avvicina sempre di più: anche in caso di sei successi del Napoli in altrettante gare, mancherebbero infatti appena 7 punti per la matematica certezza del Tricolore.