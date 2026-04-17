Napoli, un problema in più da risolvere per l’estate: il prestito è stato già bocciato!

Noa Lang rientra al Napoli dopo il fallimento in Turchia: il Galatasaray ha abbandonato l’idea del riscatto, preferendo puntare su Marcus Rashford dello United. Azzurri che ora si ritrovano a risolvere un altro problema.

Lang e il Galatasaray: addio dopo sei mesi

L’avventura dell’olandese nel campionato turco, come riportato dai media locali, si concluderà anzitempo, con il ritorno a Napoli in estate. Arrivato a gennaio con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, Lang non ha convinto Okan Buruk. L’allenatore del Galatasaray ha deciso di cambiare strategia e ha chiesto alla dirigenza di virare su un profilo completamente diverso. Due gol e due assist in mezza stagione: un bilancio che ha spinto i turchi a cercare alternative di maggior spessore internazionale.

La scelta del club turco rivela una valutazione spietata delle prestazioni dell’esterno azzurro. Rashford rappresenta l’upgrade che Buruk ritiene necessario per competere ai massimi livelli. L’inglese del Manchester United, attualmente in prestito al Barcellona, offre numeri ben diversi: 12 gol e 13 assist in questa stagione. Il Galatasaray busserà alle porte dello United nei prossimi giorni, consapevole che dovrà investire 30 milioni anziché i 28 richiesti dal Napoli per Lang.

La campagna estiva del Napoli: quale futuro ora per Lang?

L’operazione di mercato estivo che ha portato Lang a Napoli si rivela un’analisi sbagliata della situazione. L’olandese era stato considerato un colpo importante, ma le circostanze hanno dimostrato il contrario. Ora il club partenopeo dovrà gestire il suo rientro e cercare una soluzione alternativa, sia che significhi una nuova cessione sia che comporti il suo reintegro in rosa. Il tutto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Conte, visto il rapporto mai sbocciato tra i due, come dichiarato stesso dall’ex PSV.

Il Napoli avrà tempo fino a giugno per valutare le opzioni. Lang potrebbe essere reindirizzato verso un altro prestito, magari in una Serie A più consona alle sue caratteristiche, oppure il club potrebbe tentare una cessione definitiva a prezzo ridotto.