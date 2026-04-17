Napoli, l’attesa è finita: De Laurentiis ha deciso di incontrare Conte

Conte e De Laurentiis accelerano i tempi per il faccia a faccia decisivo: l’incontro non aspetterà la fine del campionato, ma arriverà non appena il Napoli avrà la certezza aritmetica della Champions League. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per conoscere il futuro dell’allenatore pugliese.

Conte-De Laurentiis: il vertice scatta con la qualificazione in Champions

Non servirà attendere maggio. Secondo quanto rivela “SkySport”, il presidente rientra a Napoli da Los Angeles in tempo per Napoli-Lazio, partita che diventerà il termometro decisivo per il timing dell’incontro. Una volta archiviata l’aritmetica certezza della presenza europea, il tecnico e il numero uno partenopeo si siederanno al tavolo per discutere il futuro. Il colloquio affronta questioni concrete: la permanenza di Conte sulla panchina azzurra e l’allineamento tra i progetti del club.

Il confronto tocca un nervo scoperto nella gestione De Laurentiis. L’abbassamento del monte ingaggi e lo svecchiamento della rosa rappresentano le priorità del presidente. Conte, dal canto suo, pretende una rosa sempre competitiva per mantenere il livello raggiunto. Questi due obiettivi non sempre coincidono, e il vertice serve esattamente a capire se esiste uno spazio comune.

Napoli-Lazio: il precedente che peserà nella riunione

La scelta di De Laurentiis di tornare in città proprio per Napoli-Lazio non è casuale. Gli azzurri hanno battuto i biancocelesti con due gol di scarto nell’ultimo incrocio: quel risultato diventerà argomento di discussione nel confronto con Conte. Non è un dettaglio tattico, ma il simbolo di una squadra che funziona e che sa imporsi contro le rivali. De Laurentiis vuole verificare di persona il livello della squadra prima di sedersi al tavolo delle trattative.

La tempistica anticipata rivela una volontà comune di chiarire subito le posizioni. Conte non vuole restare in sospeso per mesi, De Laurentiis ha fretta di pianificare la prossima stagione. L’incontro avverrà dunque prima della chiusura del campionato, probabilmente nei giorni seguenti alla partita dell’Olimpico. A quel punto, il Napoli avrà già scritto il capitolo decisivo della sua stagione: la qualificazione europea sarà blindata, e il dialogo tra allenatore e società potrà svilupparsi su basi concrete.