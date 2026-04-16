Verso Napoli-Lazio, un titolare può tornare: le ultime

Il Napoli continua la preparazione in vista della delicata sfida contro la Lazio, in programma nel prossimo turno di campionato. Antonio Conte resta in attesa di importanti indicazioni dall’infermeria, con un possibile rientro che potrebbe cambiare le scelte dell’allenatore.

Rrahmani verso il recupero

Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Amir Rrahmani. il difensore Kosovaro, fermo per problemi fisici negli ultimi mesi, sta proseguendo il proprio percorso di recupero e nelle prossime ore saranno decisive le valutazioni dello staff medico.

Secondo le indiscrezioni rilasciate dal Corriere Dello Sport, tra oggi e domani si capirà se il centrale potrà tornare quantomeno a disposizione per la sfida contro la Lazio, rappresentando così un possibile rientro importante per la difesa azzurra in un momento decisivo della stagione.

Conte e lo staff tecnico non vogliono correre rischi, ma filtra un cauto ottimismo: il giocatore sta spingendo per tornare a disposizione e potrebbe essere inserito nuovamente nella lista dei convocati.