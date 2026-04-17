Grosso ferma il Como e stravolge la corsa Champions: è già pronto per il Napoli? I numeri

Il 33° turno del campionato di Serie A si è aperto con un risultato a sorpresa maturato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa del Sassuolo hanno piegato il Como, complicando i piani per l’Europa che conta di Cesc Fabregas che adesso dovrà attendere la risposta delle inseguitrici. Ancora un ottimo risultato per Fabio Grosso il quale, al netto dell’ennesima grande prestazione della propria squadra, si conferma come tecnico da osservare per il futuro. Anche le big del campionato dovranno infatti tenere d’occhio l’allenatore neroverde, Napoli compreso.

Doppio ruggito del Sassuolo e Como piegato: Grosso si gode il momento

In una lotta Champions che si fa rovente giornata dopo giornata, il risultato di oggi pomeriggio tra Sassuolo e Como potrebbe diventare determinante. Si consuma tutto nel primo tempo, con i padroni di casa che trovano il doppio vantaggio per voi subire il gol del definitivo 2-1 da parte di Nico Paz: i ragazzi di Fabregas frenano e spianano la strada a Juventus e Roma nella disputa per il quarto posto.

Un altro risultato convincente, l’ennesimo tassello in una stagione grandiosa per una neopromossa che di fatto non è mai stata in discussione e non è mai entrata nel gruppone dei club a rischio retrocessione. Il vero fautore di tutto ciò è sicuramente Fabio Grosso che, dopo la promozione della scorsa stagione, ha trovato la meritata conferma ad alti livelli. Per l’ex calciatore campione del Mondo con la Nazionale del 2006 i numeri sono piuttosto eloquenti: 45 punti (1.36 di media) e momentaneo nono posto in classifica non tanto per i meriti dei singoli, ma dell’apporto corale.

Grosso adesso merita una big? Il Napoli rimane un’ipotesi

Adesso per Fabio Grosso si aprono allettanti prospettive future, con la chance di poter ricevere la grande chiamata in carriera che gli permetterebbe di alzare l’asticella.

Tra le ipotesi per il futuro della panchina del Napoli potrebbe anche esserci l’allenatore del Sassuolo: una scelta sicuramente differente rispetto a quella fatta nell’estate 2024 da Aurelio De Laurentiis, quando prese un tecnico blasonato ed affermato come Antonio Conte, ma che ripercorrerebbe una scelta già presa in altre occasioni (l’arrivo di Sarri dall’Empoli l’esempio più lampante).