De Bruyne – Napoli, il futuro è segnato: la dirigenza l’ha comunicato al giocatore

Il Napoli lotterà fino alla fine, ma lo Scudetto resta solo un miraggio. La società azzurra vuole gettare le basi per la prossima stagione e uno dei punti di fermi sarà Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga rimarrà in Italia almeno per un’altra stagione: il contratto non è in discussione nonostante l’infortunio del 25 ottobre che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per 28 partite.

De Bruyne e il Napoli: il rinnovo non è tema di mercato

La dirigenza partenopea ha chiarito la situazione del belga attraverso la “Gazzetta dello Sport”. Il giocatore proseguirà la sua avventura all’ombra del Vesuvio senza alcun dubbio sulla permanenza. La storia di De Bruyne in azzurro continua, con il tempo necessario per scrivere nuovi capitoli importanti nella sua carriera. L’infortunio non ha cambiato i piani: il belga resterà a disposizione di Conte per il progetto futuro.

Da quando il centrocampista è rientrato in campo cinque partite fa contro il Torino, gli azzurri non hanno mai perso. Tredici punti conquistati in questo periodo hanno avuto un peso decisivo nella rimonta per la qualificazione in Champions League e nel sorpasso sul Milan. L’ex City ha trasformato la sua presenza in un fattore tattico concreto, elevando il livello della squadra nel momento più delicato della stagione.

KDB e il record: a quattro gol dal traguardo storico

Il belga è a un passo da un traguardo personale importante. Nei cinque grandi campionati europei ha segnato 99 gol complessivi: 10 con il Werder Brema, 13 con il Wolfsburg, 72 con il Manchester City e 4 con il Napoli. Il centesimo gol rappresenta uno snodo simbolico nella carriera di un campione che ha attraversato diversi club di alto livello. Raggiungere questa cifra significherebbe consolidare il suo status tra gli attaccanti di fascia mondiale, indipendentemente dal club in cui lo realizzerà.

Quale sarà il ruolo di De Bruyne nella prossima stagione? La continuità tecnica del progetto dipenderà dalle scelte che faranno Conte e la società nei prossimi mesi. Il belga rimane un elemento centrale per il Napoli, con la sua permanenza già assicurata contrattualmente e la volontà della società di costruire intorno a lui. Il calciomercato Napoli non avrà modifiche su questo fronte: De Bruyne resterà uno dei pilastri della squadra.