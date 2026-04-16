De Laurentiis è in Italia, ora si attende l’incontro con Conte: un evento è segnato in rosso

Aurelio De Laurentiis è rientrato a Roma dagli Stati Uniti e prepara l’incontro decisivo con Antonio Conte. Secondo Sky Sport, il presidente e l’allenatore si confronteranno dopo la certezza matematica della qualificazione in Champions League.

De Laurentiis e Conte, i temi che dividono

L’incontro tra presidente e tecnico affronterà questioni concrete. Sul tavolo il ringiovanimento della rosa e la riduzione del monte ingaggi. Due priorità che rispecchiano visioni diverse: Conte vuole competitività immediata, De Laurentiis punta a sostenibilità economica.

Il vertice non è una formalità. Serve a chiarire la posizione del tecnico sulle prospettive future e verificare l’allineamento progettuale. Conte ha dimostrato di sapere cosa vuole: giocatori funzionali al suo metodo, non nomi altisonanti. De Laurentiis dovrà capire se le ambizioni dell’allenatore coincidono con i budget disponibili o se esistono spazi per compromessi costruttivi.

Napoli, quale strategia estiva per il calciomercato

La sessione di mercato estiva dipenderà da questo confronto. Quattro over 30 rimangono intoccabili, una scelta che vincola le operazioni in uscita. Gli azzurri puntano a due colpi rapidi già nelle prime settimane, con nomi specifici già individuati. Il Benfica piace per la fascia: contatti già avviati per Rios, giovane e funzionale al progetto tattico.

Il vertice arriverà nei giorni immediatamente successivi alla matematica certezza della Champions. Da quel momento il calciomercato Napoli entrerà nel vivo, con De Laurentiis e Conte pronti a definire gli assetti della prossima stagione.