Napoli, le coppe e la delusione: Criscitiello non perdona e ci va giù pesante!

Napoli eliminato questa stagione in Coppa Italia e dalla Champions League: Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, non usa mezzi termini nel giudicare l’annata degli azzurri, con parole alquanto pungenti.
Napoli in coppe: la figuraccia che nessuno vuole affrontare
La stagione europea del Napoli si chiude con due fallimenti consecutivi. L’eliminazione dalla Coppa Italia e l’uscita dalla Champions League rappresentano un bilancio pesante e inaccettabile per una squadra che, secondo Criscitiello, preferisce ignorare i problemi anziché affrontarli. Le sue parole a Sportitalia:
“A Napoli erano contenti fino a una settimana fa perché forse riapriva lo scudetto, invece non lo vincerà lo Scudetto e ha fatto una figuraccia in Coppa Italia e ha fatto una figuraccia in Champions League. Ma va tutto bene perché dobbiamo prendere la polvere e nasconderla sotto al tappeto. È tutto perfetto”.
Questa frase racchiude il giudizio netto su come l’ambiente partenopeo gestisce la delusione, trasformandola in una sorta di normalità accettata, con tono ironico.
Le parole di Criscitiello dicono il vero? Il Napoli non può più sbagliare
L’analisi del direttore di Sportitalia tocca il Napoli in un momento delicato della stagione. Gli azzurri ora devono concentrarsi su quello che rimane: il campionato. Le eliminazioni dalle coppe europee hanno rappresentato un’occasione per riflettere sulla gestione tecnica e tattica futura. La strada verso un buon finale di stagione passa attraverso il riconoscimento dei problemi, non dalla loro negazione. Per il calciomercato Napoli, questa stagione deludente potrebbe portare a valutazioni e scelte diverse per il prossimo anno.