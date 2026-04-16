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Napoli, le coppe e la delusione: Criscitiello non perdona e ci va giù pesante!

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Napoli, le coppe e la delusione: Criscitiello non perdona e ci va giù pesante!
Antonio Conte e Michele Criscitiello
Conte e Criscitiello

Napoli eliminato questa stagione in Coppa Italia e dalla Champions League: Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, non usa mezzi termini nel giudicare l’annata degli azzurri, con parole alquanto pungenti.

Napoli in coppe: la figuraccia che nessuno vuole affrontare

La stagione europea del Napoli si chiude con due fallimenti consecutivi. L’eliminazione dalla Coppa Italia e l’uscita dalla Champions League rappresentano un bilancio pesante e inaccettabile per una squadra che, secondo Criscitiello, preferisce ignorare i problemi anziché affrontarli. Le sue parole a Sportitalia:

“A Napoli erano contenti fino a una settimana fa perché forse riapriva lo scudetto, invece non lo vincerà lo Scudetto e ha fatto una figuraccia in Coppa Italia e ha fatto una figuraccia in Champions League. Ma va tutto bene perché dobbiamo prendere la polvere e nasconderla sotto al tappeto. È tutto perfetto”.

Questa frase racchiude il giudizio netto su come l’ambiente partenopeo gestisce la delusione, trasformandola in una sorta di normalità accettata, con tono ironico.

Antonio Conte in panchina
Antonio Conte seduto in panchina. Fonte: ANSA

Le parole di Criscitiello dicono il vero? Il Napoli non può più sbagliare

L’analisi del direttore di Sportitalia tocca il Napoli in un momento delicato della stagione. Gli azzurri ora devono concentrarsi su quello che rimane: il campionato. Le eliminazioni dalle coppe europee hanno rappresentato un’occasione per riflettere sulla gestione tecnica e tattica futura. La strada verso un buon finale di stagione passa attraverso il riconoscimento dei problemi, non dalla loro negazione. Per il calciomercato Napoli, questa stagione deludente potrebbe portare a valutazioni e scelte diverse per il prossimo anno.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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