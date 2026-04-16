Napoli, le coppe e la delusione: Criscitiello non perdona e ci va giù pesante!

Napoli eliminato questa stagione in Coppa Italia e dalla Champions League: Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, non usa mezzi termini nel giudicare l’annata degli azzurri, con parole alquanto pungenti.

La stagione europea del Napoli si chiude con due fallimenti consecutivi. L’eliminazione dalla Coppa Italia e l’uscita dalla Champions League rappresentano un bilancio pesante e inaccettabile per una squadra che, secondo Criscitiello, preferisce ignorare i problemi anziché affrontarli. Le sue parole a Sportitalia:

“A Napoli erano contenti fino a una settimana fa perché forse riapriva lo scudetto, invece non lo vincerà lo Scudetto e ha fatto una figuraccia in Coppa Italia e ha fatto una figuraccia in Champions League. Ma va tutto bene perché dobbiamo prendere la polvere e nasconderla sotto al tappeto. È tutto perfetto”.