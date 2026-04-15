Novità Napoli, scelto il sostituto di Lobotka? Il piano in caso di partenza

Stanislav Lobotka, dopo due Scudetti e stagioni di titolarità, è ormai un vero e proprio simbolo del Napoli degli ultimi anni. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il suo futuro potrebbe non essere azzurro a partire dalla prossima stagione: il suo sostituto è già nel radar del club.

Lobotka – Napoli, il contratto e il possibile addio

Il vero tema è il monte ingaggi e ringiovanimento della rosa. La società partenopea ha un mandato chiaro per l’estate: tagliare i costi e abbassare l’età media della squadra. Un’operazione necessaria, soprattutto se Conte dovesse lasciare e il club dovesse ripartire da un nuovo progetto tecnico.

Nel contratto di Lobotka, valido fino al 2027, è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, esercitabile esclusivamente per club esteri nella prima metà di luglio. C’è anche un’opzione in favore del Napoli per prolungare fino al 2028, ma se qualcuno si facesse avanti con quei soldi, il club dovrebbe quantomeno sedersi ad ascoltare. Opzioni da valutare, in ogni caso, per restar coerenti col progetto.

I sostituti già pronti: Gilmour, Gomes e Rios nel mirino

Il Napoli non sta ad aspettare gli eventi con le mani in mano. Secondo quanto riporta La Gazzetta, il sostituto naturale di Lobotka sarebbe già in rosa: si tratta di Billy Gilmour, lo scozzese che Conte ha fortemente voluto in azzurro nell’estate 2024 e che conosce già meccanismi, ambiente e aspettative del club.

Un passaggio di testimone interno che avrebbe una logica tecnica e economica. Il Napoli che verrà potrebbe davvero ripartire da Billy: la palla, ora passa al giocatore.