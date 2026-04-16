Zaniolo al Napoli: l’Udinese prepara la sua mossa, il punto di Sky Sport

Nicolò Zaniolo può diventare uomo mercato nella prossima estate. Secondo ‘Sky Sport’, l’Udinese è sempre più intenzionata a esercitare l’opzione di riscatto dal Galatasaray per circa 10 milioni di euro e il Napoli osserva con interesse le evoluzioni. Le ultime novità di ‘Sky Sport’.
Zaniolo: l’Udinese prepara il riscatto, il Napoli resta in agguato
La stagione di Zaniolo ha acceso i riflettori su un talento che ha sempre diviso le valutazioni del mercato. Il classe 1999 ha trovato continuità e spazi che in precedenza gli erano stati negati.
‘Sky Sport’ rivela che l’Udinese vuole acquistarlo definitivamente, facendo scattare l’opzione che gli consentirebbe di trattenere il centrocampista oltre il prestito attuale. Ma il mercato estivo si annuncia più complesso.
Le parti si preparano a valutare offerte concrete e tra i club interessati figura anche il Napoli. Non è una posizione marginale: gli azzurri monitorano il profilo con attenzione, pronti a entrare in competizione se le condizioni lo permetteranno. La valutazione di 10 milioni rende Zaniolo un’operazione potenzialmente accessibile, almeno dal punto di vista economico.
Quale ruolo per Zaniolo nel Napoli di Conte?
Dove incastrarlo tatticamente? Non come titolare indiscusso, ma come elemento capace di offrire soluzioni diverse in attacco. Zaniolo ha dimostrato di poter giocare da mezzala, da trequartista, persino da esterno offensivo. La sua imprevedibilità rappresenta un valore aggiunto rispetto a una rosa costruita principalmente su equilibri più statici.
Il Napoli non insegue certezze assolute. Valuta piuttosto giocatori che possono rompere gli schemi, che portano dribbling e verticalità. In questo senso, Zaniolo corrisponde al profilo. L’Udinese avrà la priorità nel riscatto, ma qualora decidesse di monetizzare cedendolo a titolo definitivo, gli azzurri sarebbero tra i pretendenti credibili.
L’estate 2026 dirà se questa osservazione da parte del Napoli si trasformerà in proposta concreta. L’Udinese avrà comunque la scelta di riscattare prima, ma il mercato potrebbe offrire opportunità diverse. Zaniolo rimane un’opzione viva per il centrocampo e l’attacco del Napoli.