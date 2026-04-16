Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Bastoni al Barcellona, l’Inter così rovina i piani del Napoli: l’annuncio di Di Marzio

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Bastoni al Barcellona, l’Inter così rovina i piani del Napoli: l’annuncio di Di Marzio
Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter
Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, nel corso del match contro la Roma

Uno dei nomi da tenere d’occhio in vista del mercato estivo è sicuramente quello di Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è finito nel mirino del Barcellona, che lo ha individuato come rinforzo ideale per la propria difesa. Il clima creatosi intorno al centrale italiano potrebbe portarlo a spingere per trasferirsi in Spagna, costringendo il club nerazzurro a riscostruire un reparto difensivo che perderà anche Acerbi e de Vrij. Tra i profili valutati dall’Inter ci sarebbero però anche due obiettivi di mercato del Napoli.

Inter, occhi puntati su Muharemovic e Solet: entrambi piacciono anche al Napoli

In caso di addio da parte di Alessandro Bastoni, l’Inter avrebbe individuato già due nomi per rinforzare il proprio reparto difensivo: Tarik Muharemovic del Sassuolo, per il quale i dialoghi sono già entrati nel vivo, e Oumar Solet dell’Udinese, protagonista di un’altra stagione di alto livello in Friuli.

Oumar Solet, difensore dell'Udinese, nel corso del match contro il Napoli a duello con Hojlund
Oumar Solet, difensore dell’Udinese

Entrambi i difensori, come raccontato da Gianluca Di Marzio, sarebbero però anche nel mirino del Napoli, che in estate saluterà Juan Jesus e dovrà sostituirlo con un nuovo innesto. Sul bosniaco va inoltre ricordato che non manca l’interesse della Juventus. Il club bianconero ha diritto al 50% della futura rivendita del classe 2003 e potrebbe riportarlo a Torino ad un prezzo ridotto.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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