Bastoni al Barcellona, l’Inter così rovina i piani del Napoli: l’annuncio di Di Marzio

Uno dei nomi da tenere d’occhio in vista del mercato estivo è sicuramente quello di Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è finito nel mirino del Barcellona, che lo ha individuato come rinforzo ideale per la propria difesa. Il clima creatosi intorno al centrale italiano potrebbe portarlo a spingere per trasferirsi in Spagna, costringendo il club nerazzurro a riscostruire un reparto difensivo che perderà anche Acerbi e de Vrij. Tra i profili valutati dall’Inter ci sarebbero però anche due obiettivi di mercato del Napoli.

Inter, occhi puntati su Muharemovic e Solet: entrambi piacciono anche al Napoli

In caso di addio da parte di Alessandro Bastoni, l’Inter avrebbe individuato già due nomi per rinforzare il proprio reparto difensivo: Tarik Muharemovic del Sassuolo, per il quale i dialoghi sono già entrati nel vivo, e Oumar Solet dell’Udinese, protagonista di un’altra stagione di alto livello in Friuli.

Entrambi i difensori, come raccontato da Gianluca Di Marzio, sarebbero però anche nel mirino del Napoli, che in estate saluterà Juan Jesus e dovrà sostituirlo con un nuovo innesto. Sul bosniaco va inoltre ricordato che non manca l’interesse della Juventus. Il club bianconero ha diritto al 50% della futura rivendita del classe 2003 e potrebbe riportarlo a Torino ad un prezzo ridotto.