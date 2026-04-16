Napoli, futuro di due azzurri in bilico? Ecco cosa filtra

I dati parlano chiaro: il Napoli è la squadra di Serie A con l’età media più alta in questa stagione. Per questa ragione uno degli obiettivi del club in vista delle prossime annate è quello di svecchiare la rosa, diminuendo il numero di over 30 presenti attualmente. Sono infatti già dieci i calciatori che hanno superato questa soglia, con altri otto che sono a ridosso per farlo. In questa lista sono presenti anche Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, in scadenza di contratto a giugno e lontani dal rinnovo.

Napoli, complicati i rinnovi di Spinazzola e Juan Jesus

I contratti di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus scadranno al termine di questa stagione. Come racconta ‘Il Mattino, appare complicata l’ipotesi di un prolungamento. L’intenzione del club è quella di abbassare l’età media della squadra e questa rappresenta un’occasione per liberarsi di due calciatori over 30 senza dover attendere offerte.

Spinazzola-Juan Jesus, il parere di Conte sul possibile addio

Nel corso di questa stagione Antonio Conte si è affidato più volte sia a Spinazzola che a Juan Jesus. Entrambi hanno quasi sempre offerto prestazioni all’altezza, conquistandosi la titolarità e la fiducia del tecnico. Il fattore dell’età è però sotto gli occhi di tutti e rappresenta una componente da tenere in considerazione anche sul fronte infortuni.

Una ragione che porterebbe l’allenatore del Napoli ad accettare il mancato rinnovo di contratto dei due calciatori, soprattutto in funzione di nuovi innesti più giovani e con maggiori prospettive.