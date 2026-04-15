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“Slitta il rientro!”: Napoli, che guaio per Conte in vista della Lazio

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“Slitta il rientro!”: Napoli, che guaio per Conte in vista della Lazio
Assenze in vista per Napoli-Lazio
Alcune possibili assenze in Napoli-Lazio

Giovanni Di Lorenzo non sarà disponibile per la sfida contro la Lazio. Il capitano del Napoli continua il recupero dall’infortunio e il suo ritorno è previsto solo a fine aprile.

Di Lorenzo: l’assenza che si prolunga fino ad aprile

Come rivela il Corriere dello Sport, Antonio Conte deve rinunciare ancora al suo capitano per la prossima sfida al Maradona. Di Lorenzo resta fuori dai giochi e la sua guarigione richiede più tempo del previsto. Gli azzurri dovranno affrontare la Lazio senza il loro leader difensivo, una perdita significativa per il sistema tattico del tecnico leccese, che ha costruito la squadra anche sulla solidità del numero 22.

La timeline dell’infortunio si allunga progressivamente. Quello che inizialmente sembrava un problema gestibile si trasforma in un’assenza prolungata proprio quando il Napoli accelera nella corsa. Fine aprile è la data indicata dal quotidiano romano per il rientro: significa almeno tre settimane ancora lontano dal campo. Nel frattempo, Amir Rrahmani avanza nel recupero e potrebbe tornare prima, offrendo a Conte una soluzione alternativa in difesa.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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