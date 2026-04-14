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Napoli-Lazio si avvicina: ben 3 giocatori in dubbio

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Napoli-Lazio si avvicina: ben 3 giocatori in dubbio
Assenze in vista per Napoli-Lazio
Alcune possibili assenze in Napoli-Lazio

Sabato 18 aprile si avvicina e il Napoli si prepara a scendere in campo per le ultime volte in questa stagione: la prossima avversaria sarà la Lazio dell’ex Sarri, che potrebbe presentarsi al Maradona con vari giocatori in dubbio. Ebbene, i biancocelesti potrebbero affrontare una gran crisi difensiva, con Gila e Pellegrini in dubbio, così come il jolly offensivo Daniel Maldini. Situazione da monitorare, con i partenopei che si prepareranno a qualsiasi evenienza possibile.

Lazio in crisi verso Napoli: 4 possibili assenti

La prossima avversaria del Napoli sarà la Lazio di Maurizio Sarri, una squadra non così temibile e pericolosa come nelle scorse stagioni, ma comunque dotata di giocatori piuttosto minacciosi e pur sempre una possibile insidia, se presa sottogamba. Tuttavia, l’ex allenatore azzurro non ha ancora le idee chiare su come neutralizzare Conte e i suoi, soprattutto a causa di alcune problematiche fisiche. Infatti, alla ripresa odierna degli allenamenti, non si sono presentati il lungodegente Marusic, così come si sono valutate le condizioni incerte di Gila, Maldini e Pellegrini (tutti inutilizzati contro la Fiorentina), come riportato da Lalaziosiamonoi.

Tre giocatori della Lazio in dubbio
Gila e altri due biancocelesti in dubbio per Napoli

Anche Cataldi out in allenamento: ci sarà a Napoli?

Oltre ai 4 giocatori menzionati in precedenza, alla ripresa delle sedute preparative della Lazio è da segnalare lo stato di Danilo Cataldi. Il mediano italiano, infatti, non si è visto con il gruppo quest’oggi, essendo rimasto a riposo per semplice gestione delle forze. Dunque, la sua presenza non è in dubbio per la trasferta di Napoli, con la sua presenza fissa da vertice basso del centrocampo di mister Maurizio Sarri.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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