Napoli-Lazio si avvicina: ben 3 giocatori in dubbio

Sabato 18 aprile si avvicina e il Napoli si prepara a scendere in campo per le ultime volte in questa stagione: la prossima avversaria sarà la Lazio dell’ex Sarri, che potrebbe presentarsi al Maradona con vari giocatori in dubbio. Ebbene, i biancocelesti potrebbero affrontare una gran crisi difensiva, con Gila e Pellegrini in dubbio, così come il jolly offensivo Daniel Maldini. Situazione da monitorare, con i partenopei che si prepareranno a qualsiasi evenienza possibile.

Lazio in crisi verso Napoli: 4 possibili assenti

La prossima avversaria del Napoli sarà la Lazio di Maurizio Sarri, una squadra non così temibile e pericolosa come nelle scorse stagioni, ma comunque dotata di giocatori piuttosto minacciosi e pur sempre una possibile insidia, se presa sottogamba. Tuttavia, l’ex allenatore azzurro non ha ancora le idee chiare su come neutralizzare Conte e i suoi, soprattutto a causa di alcune problematiche fisiche. Infatti, alla ripresa odierna degli allenamenti, non si sono presentati il lungodegente Marusic, così come si sono valutate le condizioni incerte di Gila, Maldini e Pellegrini (tutti inutilizzati contro la Fiorentina), come riportato da Lalaziosiamonoi.

Anche Cataldi out in allenamento: ci sarà a Napoli?

Oltre ai 4 giocatori menzionati in precedenza, alla ripresa delle sedute preparative della Lazio è da segnalare lo stato di Danilo Cataldi. Il mediano italiano, infatti, non si è visto con il gruppo quest’oggi, essendo rimasto a riposo per semplice gestione delle forze. Dunque, la sua presenza non è in dubbio per la trasferta di Napoli, con la sua presenza fissa da vertice basso del centrocampo di mister Maurizio Sarri.