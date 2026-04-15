Napoli-Lazio, Sarri recupera due difensori: Conte studia la partita!

La Lazio si prepara al match di sabato contro il Napoli con due rientri importanti in difesa: Mario Gila e Samuel Gigot hanno ripreso il lavoro in gruppo a Formello.

Gila e Gigot disponibili: la Lazio ritrova i centrali

Maurizio Sarri accoglie due buone notizie dalla seduta d’allenamento svolta a Formello in vista della sfida allo Stadio Diego Armando Maradona di sabato 18 aprile. Il difensore Mario Gila ha completato il recupero e sarà a disposizione per il confronto con gli azzurri, mentre Samuel Gigot torna finalmente dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. La difesa biancoceleste, dunque, recupera due pedine fondamentali nel momento cruciale della stagione.

L’assenza prolungata di Gila aveva indebolito il reparto arretrato della Lazio. Il suo ritorno in gruppo rappresenta un rafforzamento tattico significativo per affrontare una squadra come il Napoli, che dispone di attaccanti di qualità. Gigot, dal canto suo, completa un percorso di recupero che gli consente di tornare a piena disposizione dell’allenatore.

Il recupero di Gila fa bene al Napoli?

Il recupero di Gila e Gigot consente a Sarri di affrontare il Napoli con maggiore equilibrio difensivo, compensando parzialmente l’assenza di Maldini in avanti. La sfida di sabato al Maradona rappresenta un banco di prova importante per la Lazio, che avrà la possibilità di testare la sua solidità tattica contro una formazione di alto livello, mentre il Napoli dovrà fare i conti con il recupero importante di due pezzi fondamentali nella retroguardia di Sarri, soprattutto Mario Gila, perno della difesa biancoceleste.

Un duello con Hojlund che un po’ sperano di vedere tutti, con il danese voglioso di ritrovare la rete al Maradona che gli manca dallo scorso 14 marzo, nella sfida interna contro il Lecce. E avere a disposizione un centrale forte come lo spagnolo non può che far bene al 19 azzurro, visto l’enorme potenziale che Hojlund sprigiona nelle partite importanti e contro difensori di altissimo livello come l’ex Real Madrid.